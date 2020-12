https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el Cantando 2020 Nuevo cruce entre Karina La princesita y Gladis La Bomba Tucumana

El Cantando 2020 sigue dando cruces entre los protagonistas y nuevamente Karina y Gladis se cruzaron en el programa.

"Por ser jurados tenemos el derecho a decir si algo nos gustó o no. Soy muy sincera y cuando digo que algo no me gustó piensan que es una falta de respeto, tiene que ver con el ego y la humildad. A mí me pagan para que diga si me gustó o no. Gladys siente que tiene más derecho que yo a estar en el jurado y lo dice constantemente. Lamento que le moleste recibir una devolución de una chiquita que recién empieza" expresó La Princesita

"No considero que seas una chiquita, sos una mujer grande, una madre. Jamás dije que quería estar en el jurado. Soy una mujer digna y ya si quiero digo: me voy de acá. Estoy de vuelta en todos los sentidos" le respondió La Bomba.