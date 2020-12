https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador Diego Simeone cumplió los 500 partidos al frente de Atlético Madrid con un triunfo ante Getafe, 1 a 0, que lo mantiene en la cima de la liga española de fútbol.

Cumplió 500 partidos en Atlético Madrid desde lo más alto de la liga española Simeone y un festejo completo

El uruguayo Luis Suárez marcó el único gol del partido (PT 20m) en el Wanda Metropolitano de Madrid por la fecha 16 y ya acumula ocho en el torneo. El delantero argentino Ángel Correa hizo su ingreso en Atlético a los 25 minutos del segundo tiempo.

Simeone celebró 500 partidos en el conjunto colchonero con 302 victorias, 115 empates y 83 derrotas. Desde su arribo al club, el 23 de diciembre de 2011, obtuvo la liga española (2014), la Supercopa de España (2014), Copa del Rey (2013), la Liga de Europa (2012 y 2018) y la Supercopa de Europa (2012 y 2018).

El equipo de Simeone, que adeuda dos partidos, quedó como único puntero de la liga ya que en el cierre de la jornada Real Madrid no pasó de un empate 1 a 1 en su visita al Elche del técnico argentino Jorge Almirón, que justamente no pudo estar en el banco de suplentes del conjunto local por estar recuperándose de un contagio de coronavirus y fue reemplazado por su ayudante de campo, Jesús Muñoz.

El conjunto alicantino estuvo en la última acción del encuentro a punto de quedarse con todo tras un tiro libre muy bien ejecutado por su capitán, Gonzalo Verdú, que el arquero Thibaut Courtois desvió en el ángulo superior derecho. El croata Luka Modric abrió el marcador para los madrileños a los 20 minutos del primer tiempo y el español Fidel, de tiro penal, igualó para los anfitriones a los siete del complemento.

Los argentinos Juan Sánchez Miño, Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé fueron titulares en Elche. Los dos últimos fueron reemplazados en el complemento, el ex Independiente por el español Josan promediando esa segunda etapa y el ex River Plate por su compatriota Guido Carrillo, que todavía no acumuló 90 minutos en cancha desde que llegó a este club, sobre el final.

Posiciones: Atlético Madrid 35 puntos; Real Madrid 33; Sevilla, Real Sociedad y Villarreal 26; Barcelona 25; Granada 24; Celta 23; Betis y Cádiz 19; Bilbao y Levante 18; Alavés y Getafe 17; Eibar y Elche 16; Valencia y Valladolid 15; Osasuna y Huesca 12.

"Partido a partido"

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que "no es fácil" tener siempre "regularidad y estabilidad" y que por ello "hay que ganar", pero que desde que llegó al club "colchonero", donde cumplió 500 encuentros como su entrenador, siempre fue "partido a partido".

"Tener regularidad y estabilidad en el dominio, la presión y las situaciones de gol no es fácil porque el rival también juega, compite y tiene necesidades. Por eso, el día que estamos menos finos de cara al juego como hoy, lo importante es vencer", explicó Simeone en la conferencia pos victoria por 1 a 0 sobre Getafe.

El conjunto madrileño no fue vencido en los últimos 14 años por Getafe, que en ese lapso en que se enfrentaron 18 veces, tampoco pudo marcarle un gol. "Esas son cosas que pasan. Creo que nosotros estuvimos también 14 años sin poderle ganar al Real Madrid, pero siempre hay un día que puede cambiar esa historia", destacó.

"Desde que llegué aquí les dije a los dirigentes que quería ir partido a partido, porque no entiendo otra manera de ver el fútbol que sea la de sentir que cada uno es el último que voy a jugar", remarcó en declaraciones que replicó la agencia de noticias DPA.

En la conclusión de la charla con la prensa volvió a lamentar la suspensión del defensor inglés Kieran Trippier, a la que calificó de "sumamente injusta" porque la "única beneficiada con la sanción es la Federación de su país". "No hablamos todavía con sus directivos pero en estos días nos comunicaremos porque es un jugador importante para nosotros y esperamos que se pueda revisar esta situación, porque Atlético paga por algo en lo que no tiene nada de participación", remarcó.

Trippier, de 30 años, fue suspendido por 10 semanas y se le aplicó una multa de 77.000 euros por infringir la ley de apuestas que rige a nivel global, precisamente en julio del año pasado, cuando se estaba marchando del Tottenham Hotspur para sumarse a Atlético Madrid. El futbolista nacido en Bury negó todos los cargos que se le imputan.

Con información de Télam