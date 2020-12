https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.12.2020 - Última actualización - 12:56

12:52

La marca italiana de FCA exhibirá conjuntamente con la renovación de su identidad, sus últimas novedades en diferentes puntos de la costa atlántica y en el Gran Buenos Aires. En tanto, la marca de las 7 ranuras presentará su última novedad, la versión diésel del Jeep Compass.

Más acciones de las terminales argentinas Fiat y Jeep también veranean en la costa La marca italiana de FCA exhibirá conjuntamente con la renovación de su identidad, sus últimas novedades en diferentes puntos de la costa atlántica y en el Gran Buenos Aires. En tanto, la marca de las 7 ranuras presentará su última novedad, la versión diésel del Jeep Compass. La marca italiana de FCA exhibirá conjuntamente con la renovación de su identidad, sus últimas novedades en diferentes puntos de la costa atlántica y en el Gran Buenos Aires. En tanto, la marca de las 7 ranuras presentará su última novedad, la versión diésel del Jeep Compass.

Fiat programó su Operativo Verano para esta temporada bajo el concepto “La Pasión Mueve”, con presencia en diferentes espacios en Cariló, Villa Gesell y en el Gran Buenos Aires, alentando a que el público pueda conocer las últimas novedades de Fiat y también sus modelos más exitosos.

Los Test Drive contarán con los protocolos de seguridad e higiene correspondientes y al mismo tiempo, todas las unidades estarán sanitizadas siguiendo las normativas vigentes.

Desde el 2 de enero al 28 de febrero en el tradicional stand de Cariló, situado en Avellano entre Boyero y Benteveo, se exhibirán los modelos Fiat Cronos en su versión Drive y Precision, el modelo de la marca que se produce exclusivamente en su planta de FCA en Córdoba; y donde también se exhibirá la última novedad de la marca, la Nueva Fiat Strada en su versión Volcano, y será además un punto de encuentro para realizar las pruebas de manejo en el Off Road Park de Villa Gesell. El mismo está ubicado en la Ruta 11, Km 407 y los interesados podrán concurrir todos los días de 10 a 13 hs (excepto jueves y viernes) y de 16 a 20 hs.

Además, la marca será main sponsor de AutoShow Buenos Aires, un espacio especialmente diseñado para disfrutar diferentes eventos en vivo desde la comodidad del auto. El predio está ubicado en Panamericana km 35,5 Ramal Pilar y allí se exhibirán los modelos Toro Freedom, Cronos S-Design y la Strada Volcano.

Jeep y RAM

Foto: Gentileza

Bajo el concepto de “Off Road Park Point”, en el tradicional stand en Cariló -todos los días desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero-, en Av. Divisadero y Cerezo, estarán exhibidos gran parte de la gama de la marca sinónimo del off road: Renegade Longitude Moparizada, Wrangler Rubicon y el flamante Compass Limited Plus con motorización Diesel. Además, la marca de las pickups premium de FCA estará presente con su RAM 2500.

Consagrado como la meca del off road del verano, el Off Road Park -ubicado en la Ruta 11, Km 407, Villa Gesell- en esta 11° temporada, estará a disposición de los clientes de Jeep y RAM, así como del público interesado en realizar pruebas de manejo 4x4 con alguno de los modelos de las marcas. También habrá posibilidad de realizar una clínica de manejo exclusivo para clientes de Jeep denominada Jeep Academy, como así también las tradicionales travesías de todos los miércoles.

En el Off Road Park estarán exhibidos algunos modelos de la marca: el Jeep Renegade Longitude, el Wrangler Unlimited Sahara y el Compass Limited Plus TurboDiésel Moparizado. Además se podrán hacer Test Drive todos los días -excepto los jueves y viernes por la mañana- de las últimas novedades de la marca, el Wrangler Unlimited Sahara y el Compass Limited Plus Turbodiesel.

Premios para el nuevo Fiat 500

Foto: Gentileza

​

Unas semanas después de su presentación a la prensa internacional, el Nuevo 500 sigue cautivando al público europeo, logrando una doble victoria -primero en Francia y luego en el Reino Unido- mejorando aún más su palmarés.

En Francia, el Nuevo 500 ha ganado el “Green Car” en los Automobile Awards 2020, un galardón otorgado por un jurado de expertos de la industria del automóvil, por entusiastas y consumidores finales, incluido el invitado de honor, el actor y humorista Arnaud Ducret. El nuevo modelo también ha ganado por primera vez un premio en el Reino Unido: el prestigioso “Car of the Year and Best Small Electric Car”, otorgado por el sitio web especializado DrivingElectric, que ha reconocido su elegante diseño, su tecnología, su autonomía útil de hasta 320 km y el precio de su equipamiento de entrada Action. Este doble triunfo sigue la estela de los otros dos codiciados premios que ha recibido recientemente en Alemania. El primero en octubre, cuando el Nuevo 500 recibió un “Red Dot Award 2020” -uno de los premios más codiciados en el mundo del diseño industrial- en la categoría Design Concept. El jurado, compuesto por 21 de los profesionales y docentes del diseño más reconocidos en el mundo, este año ha tenido en cuenta más de 4.100 candidaturas de 52 países. Mismo éxito un mes después con el título de “Best Design 2020” en su categoría, otorgado por los lectores de la revista alemana Auto Motor und Sport, que votaron en el concurso “Autonis 2020”.

Así pues, el Nuevo 500 se ha llevado uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del diseño, superando a sus rivales con un motor de combustión convencional, gracias a su estilo único y distintivo que sigue asombrando y fascinando. Cuatro prestigiosos galardones, que confirman que el Nuevo 500 está revolucionando el mundo de la movilidad eléctrica en términos de tecnología y diseño.