https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.12.2020 - Última actualización - 14:05

14:04

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Pirotecnia

SUSANA

"Esta Navidad, gracias a Dios, hubo pocos petardos, bombas de estruendo y cohetes, que, como todos los años, hay que rogar que no se tiren por los animales. Lamentablemente, no alcanza la presión para que los funcionarios de turno escuchen a la sociedad. Son mucho más las personas que no queremos ese tipo de manifestaciones ruidosas que las que sí las quieren. Por otra parte, la gente no escarmienta, ¿cómo un padre o una madre puede permitir que su hijo esté en riesgo de perder alguna de sus falanges o un ojo debido a una imprudencia? Sirva este mensaje para que recapacitemos, pero por sobre todo a los diputados, senadores, concejales, intendente, para que por favor de una vez por todas puedan crear una norma, una ordenanza o lo que fuere, para que definitivamente los animales no sufran esa agonía ruidos, y tampoco debamos lamentar accidentes que pueden prevenirse".

****

Transgresores por naturaleza

LUIS BENAVÍDEZ

"En estos días veía por televisión el desborde de la juventud. No pueden pasar la noche sin alcohol, sin ruido, sin estar transgrediéndolo todo. El gobierno pide que no haya reuniones de más de un número determinado de personas, y los jóvenes hacen caso omiso. La sociedad requiere que se cuiden para que no se expanda el Covid-19 y a los jóvenes no les interesa. ¿No piensan en sus padres, abuelos, un poquito en la comunidad? Realmente no hemos aprendido nada, y hemos dejado que la juventud haga lo que quiera. Claro, si se ponen reglas, entonces surgirá alguien que diga que sos un represor. Y si no ponés reglas, esto es una anarquía total. Entonces, la conclusión es: ¡¡qué difícil es vivir en la Argentina de hoy!!, donde estamos siempre entre la represión y la anarquía. Si seguimos viviendo así, esto no tiene solución".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"En esta relación conflictiva entre los poderes y los contrapoderes no siempre tienen la culpa los políticos. Existen periódicos de mala fe, comentaristas incompetentes, opiniones públicas injustas, adversarios apasionados y poco escrupulosos; pero la responsabilidad de la acción y de su coste para la colectividad incumbe a los que ejercen el poder y no a quienes lo sufren o lo observan. Ahora bien, los políticos, invirtiendo los papeles, quisieran hacer recaer esa responsabilidad sobre todo el mundo, excepto sobre ellos mismos; y mientras tanta repugnancia por afectar sus consecuencias como encarnizamiento en conquistar el privilegio".

****

Bono para jubilados

SUSANA IBARRA DE B° SAN LORENZO

"Cuido a mi suegra de 84 años, quien cobra la mínima, y quisiera saber cuándo van a dar el bono, que se necesita tanto. Dijeron que lo iban a dar antes del 24, pero no pasó nada... Por favor, lo necesitamos. Y también solicito que nuevamente distribuyan el bolsón, que es necesario para mucha gente de este barrio, que vive de changas, a veces no tienen trabajo, hacen cualquier cosa para conseguir un peso. Nada alcanza. Señor gobernador, desde ya le doy las gracias y muchísimas felicidades".