Lucas Pratto fue presentado como nuevo refuerzo del Feyenoord de Rotterdam

El delantero Lucas Pratto, que dejó River en forma sorpresiva hace unos días, fue presentado hoy como nuevo futbolista del Feyenoord de Rotterdam, en los Países Bajos, a través de las redes sociales del club neerlandés.

El Oso Pratto, una de las figuras de River en la histórica final de Madrid ante Boca para la coronación en la Copa Libertadores 2018, recibió una bienvenida particular. "Happy New Bear (con el emoji de un oso). Bienvenido Pratto", tuiteó la cuenta oficial de Feyenoord, donde el argentino de 32 años jugará a préstamo, por seis meses y sin opción de compra, hasta el final de la actual temporada.

¡Hola! 🤳 Happy new year from @PrattoLucas_ ! #BienvenidoPratto pic.twitter.com/bp0GhpVAv0

Pratto posó con la camiseta que usará en el fútbol neerlandés, con el número 24 en el dorsal. En otro posteo, Feyenoord puso una foto de un oso de peluche junto a un champagne con el escudo de la institución, en la que también juega Marcos Senesi.

