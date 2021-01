https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la madrugada del Año Nuevo

Fiesta clandestina en el Liceo Militar: la policía fue a controlar pero no los dejaron entrar

Según se pudo saber, participaban del evento nueve familias de personal del Ejército. Intervino personal policial, pero no dejaron entrar a los uniformados por tratarse de un predio de jurisdicción nacional. La Municipalidad labró un acta de infracción a las normas vigentes por la pandemia por coronavirus.

Cuando en todo el país rigen estrictas disposiciones para cualquier encuentro de personas, dentro del predio que el Liceo Militar tiene en la ciudad de Santa Fe se realizó una celebración a la que concurrieron los integrantes de nueve familias de personal del Ejército.





El número de participantes superó ampliamente el máximo permitido y generó la preocupación de los vecinos, que llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el episodio.

Fue así que durante los primeros instantes del año nuevo una comisión policial, encabezada por la subjefa del a Unidad Regional I, María Laura Ponce, llegó a las instalaciones, ubicadas frente al Hospital Cullen, en avenida Freyre, entre Salta y Lisandro de la Torre.

No obstante, los efectivos militares le impidieron el ingreso a los uniformados provinciales, por razones de jurisdicción. Cabe mencionar que el predio pertenece al ámbito federal.

En el lugar también se presentó personal municipal a cargo de la Secretaría de Control. Según trascendió, desde el interior del predio, militares negaron que se tratara de una fiesta, sino de "una reunión de nueve familias del Ejército".

Los inspectores procedieron a labrar un acta de infracción a la ordenanza 7.882 artículo 51 y artículo 16 bis, por incumplimiento a las disposiciones en emergencia sanitaria. Aparentemente, el encuentro concluyó en ese momento.