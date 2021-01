La compra venta de inmuebles en Rosario termina el año "malo como empezó"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 02.01.2021

Pese a que sobre el final pareciera haber un repunte, sobre todo de consultas, el balance general del mercado es negativo, inclusive con rebajas de propiedades en dólares de hasta un 30%.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

Otro de los rubros que anduvo de capa caída durante el 2020 fue el mercado inmobiliario. La pandemia paralizó específicamente la compra venta de inmuebles. Durante el confinamiento se llegó prácticamente a nulas operaciones en la ciudad. Si bien la reapertura de las actividades está generando un movimiento esperanzador, el Covid-19 impuso nuevos hábitos a la hora de pensar qué y dónde comprar o vender.

Con un dólar volátil, una inflación alta, desplome total del consumo y fuerte aumento de despidos en el sector privado, fueron un combo explosivo para el sector inmobiliario. Los que siguieron trabajando y cobrando, disminuyeron al mínimo sus gastos y se encargaron de ahorrar en divisa estadounidense y atesorar, cuando antes se volcaba al ladrillo o a la inversión en la vivienda.

“Nuestro mercado inmerso en una economía recesiva, en una pandemia, cayó totalmente. El mercado de la compra venta fue con parámetros muy bajos. Este año tuvimos un 35% de producción”, aseguró a El Litoral el empresario José Ellena, miembro de la Cámara Inmobiliaria de Rosario (Cadeiros).

La falta de operaciones obligó a que tanto las inmobiliarias como los propietarios fueran ajustando las ofertas de las propiedades en pos de atraer inversionistas que vean una oportunidad en la compra. En algunos casos, hubo caída del valor de venta de hasta un 30% en dólares, algo que no sucedía desde hacía más de diez años.

Por eso, Ellena afirmó: “El año termina malo como empezó. Desde lo económico, malo. Desde la incertidumbre, también. Culminamos con una muy baja demanda y con precios que se le hace muy difícil alcanzar al consumidor definitivo”.

Sobre el final del ciclo, con un dólar más estable, “algunas consultas hay”, comentó el empresario y agregó: “Son pocas. Buscan ofertas, oportunidades, pero lo menos vemos algún movimiento. No es una cuestión de que no haya dinero o necesidad, pero no hay interés en invertir en un bien de capital que sea de difícil realización y no está seguro de si mantendrá el valor. No es interesante, desde el punto de vista de renta como para el usuario”.

Nuevos hábitos

“Como dato distintivo, podemos decir que la pandemia trajo aparejada cambios de hábitos. Hubo un reposicionamiento de los espacios verde en general, de los espacios abiertos”, reafirmó Ellena sobre lo que vislumbra que está pasando.

“Hoy los departamentos con balcón y patio tomaron un posicionamiento mucho más trascendental que años anteriores. Inclusive, los complejos con espacios comunes, amenities o las casas en los desarrollos residencial fuera de la ciudad son los más demandados”, deatalló.

Las localidades vecinas a Rosario como Pueblo Esther, Ibarlucea, Fúnes, Roldán, se revalorizaron en relación a la demanda de vivienda permanente, mientras que antes se pensaba como casa de fin de semana. “Es un cambio bisagra, sin dudas”, ratificó Ellena.

Ley de Alquileres

A seis meses de la sanción de la ley, que fue aprobada en el Senado con 41 votos del oficialismo y sin la presencia de la oposición, desde Cadeiros y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) detectan que en la ciudad hay un impacto “no tan positivo” con la implementación de la nueva ley.

Es que entienden que para los propietarios no es tan buen negocio poner en alquiler su vivienda bajo estos nuevos estándares, al punto de que estiman que hay entre un 4 y 5% que renunció al mercado locatario.

“Lo que viene pasando con respecto al impacto en las locaciones es que la sanción de la nueva ley junto, con los dos congelamientos de alquileres —el último finaliza el 31 de enero de 2021—, provoca que algunos propietarios estén pensando en pasarse al mercado de venta, lo que disminuye la oferta e incrementa los precios”, comentó a El Litoral Andrés Gariboldi, de Cocir, y agregó: “Inclusive, por este motivo, los nuevos contratos se hacen con una suba de entre un 35 y un 40% aproximadamente”.

Además, según el operador inmobiliario, esto ocurre en un momento en que “la renta anual para los dueños de viviendas es uno de los más bajos de la historia y se ubica en el 1,3% anual”.

Pese a que aún rige el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que mantiene congelados los alquileres hasta el 31 de enero próximo, muchos nuevos contratos a lo largo de este año comenzaron antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, por lo que se dieron aumentos superiores a la inflación según el último informe presentado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.

El precio promedio de los monoambientes ofrecidos en la ciudad es de 10.500 pesos. «Un trabajador que percibe el Salario Mínimo Vital y Móvil destina el 55% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente. Y un jubilado que cobra el haber mínimo debe destinar el 58% de su ingreso”, indicaron desde el centro de estudios.

El valor promedio de departamentos de dos ambientes es de 13.500 pesos y de los de tres ambientes 18.000. En cada categoría los precios varían en función de otras características propias (tales como la antigüedad, si tiene cochera, etcétera) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales entre otras).

El mismo informe señala que un inquilino que vive en un monoambiente y desea mudarse a un departamento de un dormitorio debe gastar en alquiler 3.000 pesos más. Luego, para mudarse a uno de dos dormitorios deberá pagar 4.500 pesos adicionales. “Este es el costo que soportan las familias cuando crecen en cantidad de integrantes y deben mudarse para evitar vivir en condiciones de hacinamiento”, remarcaron.