Dos atentados con coches bomba dejan varios muertos en Siria

La organización no gubernamental detalló que cinco personas, dos de ellas menores, murieron y cuatro resultaron heridas en un mercado en la ciudad fronteriza de Ras al Ain, donde estalló el primer vehículo.

Ras al Ain es controlada por las fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios desde una ofensiva lanzada por Ankara en el noreste de Siria en octubre de 2019 para expulsar a la principal milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG).

#SOHR Half of them are women and children | Ten people killed and injured in #Jendires car-bomb attackhttps://t.co/pO8bAmEN8k