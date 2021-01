Con varios argentinos comienza este domingo una nueva edición del Dakar

La 43ra edición del Dakar que comenzará mañana en Arabia Saudita, tendrá un recorrido de 4.778 kilómetros cronometrados dividido en doce etapas y contará con la presencia de varios argentinos, entre los que se destacan el salteño Kevin Benavidez en motos, el mendocino Orly Terranova en autos, el campeón 2019 en Quads, el cordobés Nicolás Cavigliasso, y el chaqueño Juan Manuel Silva (piloto de TC y Súper TC2000), entre otros.

La primera etapa se disputará entre las ciudades de Jaddah y Bischa, y tendrá un recorrido de 623 kilómetros, y el recorrido total de las 12 etapas tendrá 7.658 kilómetros los tramos cronometrados serán de 4.778 kilómetros.

Argentina tendrá su representación en el Dakar 2021, que además de significar un gran esfuerzo por la distancia al realizarse por segunda vez en Arabia Saudita, este año se adiciona la complejidad por la pandemia por el Covid-19.

