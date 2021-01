Luciana Salazar dio más pistas sobre el padre de Matilda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 02.01.2021 - Última actualización - 21:53

21:51

Luciana Salazar dejó a todos sorprendidos en Polémica en el Bar. Es que la modelo no suele hablar sobre su vida privada, desde hace un tiempo, pero esta vez sintió la necesidad de aclarar que ella no tuvo nada que ver con la separación de Martín Redrado y su novia Lulú.

"Es de machirulos pensar así, y yo estoy del lado de la mujer siempre", dijo para comenzar a explicar lo sucedido. "Yo tengo la verdad y las pruebas de la verdad, no me lleven a ese punto. Porque cuando yo quiero decir algo, a mí me mandan secuaces a desmentirme y se dan la cabeza contra la pared porque saben que yo no miento", agregó Luciana.

Luego detalló que en una nota de Paparazzi se dice que “Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su exnovia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo".

“Estamos muy sorprendidos todos. Habla en tercera persona. Se le escapa la palabra violación”, disparó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. “Ella dice, suelta de cuerpo, y no puede abrir la boca. Ella dijo que pudo haber arruinado una familia”, agregó Andrea Taboada.

“Se enojó porque decíamos la verdad: que se veían a escondidas. Nos trataba de mentirosos. Esto vuelve a abrir la duda de si Matilda es hija de él”, explicó Maite Peñoñori. Luego, Barby Franco señaló que “no sé, pero no es la hija de Redrado. Ella piensa que Redrado organizó la nota para hacerla quedar mal a ella”.