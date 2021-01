https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 03.01.2021 - Última actualización - 10:15

10:10

Ángelus en el Vaticano El Papa criticó a quienes usaron aviones privados para salir de vacaciones

El papa Francisco criticó este domingo a quienes usaron aviones privados para salir de vacaciones y no pensaron "en los que se quedaron en sus casas" o "en los problemas económicos" de los golpeados por la pandemia de coronavirus.



"Leí en los diarios algo que me entristeció mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir de la cuarentena y hacer las vacaciones, salieron más de 40 aéreos", lamentó el pontífice tras rezar este domingo el tradicional Ángelus en el Vaticano.





"Gente que es buena, pero no pensó en los que se quedaban en sus casas, en los problemas económicos de tanta gente a la que la golpeó la cuarentena, en los enfermos", criticó Jorge Bergoglio.





Las declaraciones del Papa se dieron luego que, por ejemplo, más de 60 aviones privados provenientes de los países del Mercosur llegaron al aeropuerto internacional de Punta del Este antes de que Uruguay cerrara las fronteras previo a la Navidad, según reportó la prensa uruguaya.

Para el Papa, quien no precisó a qué país se refirió, quienes tomaron sus aéreos pensaron "solo en irse de vacaciones, en el propio placer".





"Me dolió tanto", agregó Francisco, quien rezó el Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, y no desde la habitual ventana que da a la Plaza San Pedro, como parte del plan de la Santa Sede para evitar la presencia de fieles en las calles por las restricciones impuestas por el Gobierno italiano que busca evitar una tercera ola de coronavirus.

La frase completa extraída del Ángelus

"Es verdad, existe la tentación de ocuparse sólo de los propios intereses, de seguir haciendo la guerra, por ejemplo, de concentrarse sólo en el perfil económico, de vivir de forma hedonista, es decir, buscando sólo satisfacer el propio placer... Existe, esa tentación. He leído en los periódicos algo que me ha entristecido: en un país, no recuerdo cuál, para escapar del confinamiento e irse de vacaciones, esta tarde han salido más de 40 aviones. Pero esa gente, que es buena gente, ¿no ha pensado en los que se quedaban en casa, en los problemas económicos de tanta gente que el confinamiento ha dejado por los suelos, en los enfermos? Solamente en irse de vacaciones y hacer lo que les apetece. Me ha entristecido tanto."