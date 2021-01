https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 03.01.2021 - Última actualización - 14:01

Fake news Rosario: desmienten audios de Whatsapp sobre "efectos graves" en la vacunación

Por Hagar Blau Makaroff





El último día del 2020 circularon por lo menos seis audios de Whatsapp cuyos autores se desconocen, con diversas circunstancias y mencionando efectores públicos y privados de Rosario precisando que los efectos adversos de la vacuna Sputnik V serían graves, y hasta en uno de los audios se asegura que “se suspendió la vacunación en Rosario”. Se trata de viralizaciones tomadas como fake news por no ser difundidas por fuentes oficiales.





Este sábado, la Secretaría de Salud publicó en su cuenta de Twitter oficial en torno a los audios de Whatsapp que “la campaña de vacunación para Covid-19 continúa normalmente el próximo lunes 4 de enero según el cronograma propuesto”. Y sumó otro en hilo: “Los hospitales Roque Sáenz Peña, Carrasco, Alberdi y el policlínico San Martín ya cuentan con la infraestructura correspondiente para vacunar al personal de salud cuando lleguen las próximas vacunas. Se suman de esta manera al HECA, Vilela y Cemar”.





El Litoral accedió a los audios (ver aparte), y consultó sobre su contenido a la coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la Municipalidad de Rosario, Soledad Chocobar, en torno a los contenidos que tuvo oportunidad de escuchar, y enfatizó: “En ellos veo confusión y también malas intenciones. No tuvimos ningún evento adverso grave al momento, sí los esperados (como ocurre con las Doble Adulto y Fiebre Hemorrágica Argentina), fiebre y dolor de cabeza, que luego se fueron con paracetamol”.





La campaña de vacunación al momento fue recibida por la comunidad sanitaria con buenos ojos, al ser consultado cada trabajador, y aclaró: “Quienes decidieron no colocarse la vacuna fue por no coincidir horarios o por compromisos de viajes, o embarazadas, mujeres amamantando y otras circunstancias en las que no se recomienda aplicar”.





El Ministerio de Salud de la Nación reportó el pasado viernes que se notificaron 317 casos de efectos adversos en argentinos que recibieron la dosis de la vacuna rusa, de un total de 32.013 personas. Los efectos son fiebre, cefalea y mialgias que se iniciaron entre seis y ocho horas después de la vacunación, y son los esperables. “Si bien se entiende el miedo porque es nueva, la vacuna no tiene efectos diferentes a otras ya existentes”, agregó la referente del Programa de Inmunizaciones de la Municipalidad.





Chocobar recordó que existe mundialmente un movimiento anti vacunas, el cual “afortunadamente no es fuerte en Argentina, pero esperábamos estas reacciones y noticias falsas”, y ante esto respondió arrojando claridad: “Está demostrado que las vacunas salvan vidas, y son el modo de frenar una pandemia. La población tiene derecho a informarse, y debe hacerlo en las fuentes oficiales (no en audios virales) puede hacerlo en el sitio web de la OPS donde están lineamientos y prospectos de las 200 vacunas que se desarrollan para este virus”.

A continuación, se reproduce el contenido de cada uno de los audios:



Bueno amigas, se suspendió la vacunación con la vacuna rusa. En el Centenario, en el Vilela, porque a los pocos que se vacunaron, todos elevaron fiebre, están con vómitos, con fiebre, síntomas importantísimos así que se ha suspendido en Rosario la vacunación.



Acabo de hablar con el doctor Sigman personalmente, que está en un grupo de 200 infectólogos de todo el país, donde está el presidente de la Sociedad de Infectología Argentina. Muy preocupados por los efectos adversos de la vacuna, que comienzan a las 12 horas, 24 y más también. Severas mialgias, dolores articulares, fiebres, diarrea, poliartralgias, etcétera. 30 por ciento. Neuquén reportó de 12 mil vacunados, 4 mil con sintomatología de 12 tipos. Bastante complicado, muy preocupados, no ha salido en ningún lado.



Buenas noches, la doctora Méndez del móvil 9. Cuando del Sies me avisaron si quería o no la vacunación, consulté con la infectóloga jefa del servicio de Infectología del Sanatorio Americano donde trabajo. Súper confiable como infectóloga, y ese sanatorio fue uno de los que menos casos tuvo (menciona efectores públicos y privados), y les reenvío el audio cortito que ella me mandó. Tomé la decisión de anotarme solo para asegurarme una dosis por si después es recomendable y no falta, para reservarme esa dosis, pero decidí esperar un poco para la vacunación.



Hola Mari, yo estoy esperando, -si bien está aprobada por la Anmat- la publicación de los datos de la rusa, sabes. Te diría que esperes un poquito, lo charlamos la semana que viene.

Sí Chiche, sabía que en el Vilela estábamos apurando a todo el personal de terapia, y a todos les dio fiebre y se están quedando sin personal. Así que suspendieron la vacunación en Vilela y también sé que en el Sanatorio Parque por vómitos y diarrea. Imaginate que si vacunan a todo el personal de Terapia Intensiva y da síntomas adversos se quedan sin gente para atender, así que por ahora en el hospital está suspendido.





Las respuestas a cada contenido





Las vacunaciones en Rosario nunca se suspendieron, culminaron el pasado 30 de diciembre y luego fue asueto administrativo, para retornar con las vacunaciones este lunes próximo de forma regular.





En torno a los dos audios relacionados al Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, Chocobar aclaró que “varios tuvieron fiebre alta y decidieron no trabajar en año nuevo, y se garantizaron las guardias en los servicios, ya que nunca se vacuna a todo el personal en simultáneo (la capacidad es de 65 vacunados por día). El Vilela tras los casos de fiebre hizo una reorganización para garantizar la atención".





Y sobre la supuesta suspensión de la campaña, puntuali zó que “esa decisión la puede tomar solo el Ministerio de Salud, en caso de eventos graves como internación, muerte o shock anafiláctico”.



Finalmente destacó en torno al audio que menciona a una red de infectólogos: “Sabemos que hay infectólogos que no aprueban la vacuna y alimentan a que la población espere otra vacuna. Pero no tenemos al momento un comunicado oficial en torno a esto de la Sociedad Argentina de Infectología”.





El efecto ansiedad





La referente de Inmunizaciones municipal Recordó que existe un efecto contemplado por la OMS relacionado con la ansiedad: “Cuando fue la campaña de vacunaciones por el HPV en Colombia una joven se desmayó por la impresión. Esto generó que otra que la vio se desmaye, y así continuó. Hubo unas 30 adolescentes que se desmayaron”.





De esta forma, la referente en las vacunaciones de la ciudad de Rosario reflexionó: “Quizás surgen efectos ya que los trabajadores de la salud venimos cansados trabajando sin pausa desde el 20 de marzo, sumado a la expectativa que ponemos en la vacuna. Cuando un compañero de un efector tiene un efecto adverso, se generan otros efectos por la propia ansiedad”.