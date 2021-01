Unión quedó "prendido de los cables" pero quiere ser feliz con una victoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Visita a Mar del Plata, en pleno enero, para cambiar sol, arena y playa por un triunfo. Ayudarse a sí mismo y esperar un milagro es el objetivo. Luna Diale y García por Cabrera y Márquez, dos cambios obligados para este lunes. ¿Habrá alguna sorpresita al estilo del Vasco?

Luna Diale y el festejo con Troyansky de uno de los goles en cancha de Arsenal. El ex Boca, a préstamo en Unión hasta junio, tendrá la chance de reemplazar al ya desvinculado Cabrera. Crédito: Rubén Paredes

Luna Diale y el festejo con Troyansky de uno de los goles en cancha de Arsenal. El ex Boca, a préstamo en Unión hasta junio, tendrá la chance de reemplazar al ya desvinculado Cabrera. Crédito: Rubén Paredes

A la ya sabida ausencia de Javier Cabrera, quien no aceptó la propuesta de Unión de renovar el préstamo y un contrato por varios años (Unión tenía la chance de hacer uso de una opción por 500.000 dólares por la mitad del pase), se sumó también la de Fernando Márquez, que tampoco viajó a Mar del Plata y por lo tanto no estará presente y obligará a otra modificación en el equipo para enfrentar a Aldosivi.

El resultado del partido jugado en Rosario (la victoria de Central por 3 a 0 ante Defensa y Justicia), lo dejó a Unión "colgado de los cables", con la obligación de ganar los dos partidos que faltan, hacerlo por una buena diferencia y esperar otros resultados, sobre todo el de Central, que en la última fecha tendrá que jugar ante Lanús, que tiene el mismo puntaje que Unión en el inicio de esta penúltima fecha.

Los 6 puntos de ventaja que le sacó Central y los 8 goles de diferencia a su favor, permiten inducir que Unión no sólo tendrá que ganar los dos partidos, sino esperar que Central pierda en la última fecha, superarlo en la diferencia de goles y no perder de vista a Lanús y a Defensa y Justicia, que quedó con 7, a tres de Central y en la última fecha jugará ante Aldosivi. Lo que pasa es que Defensa también quedó con diferencia 0 (como la que tiene Unión), pero con un partido más.

Hay vida y mientras haya, hay que intentarlo. Parece complicadísima la "empresa" porque depende de muchos factores. Pero lo primero que tiene que hacer Unión es ganar e intentar hacerlo por un buen margen de goles a su favor para ayudarse a sí mismo. Y a eso va a Mar del Plata, con el envión del triunfo conseguido ante Lanús en Santa Fe que permitió cortar la racha de seis partidos sin victorias y a enfrentar a un equipo que, llamativamente, no gana como local desde el mes de enero, cuando le ganó, precisamente, a Lanús en el José María Minella marplatense.

Volvamos al equipo. El jugador que tiene las características más parecidas a Cabrera es Luna Diale, por lo que crecen sus chances de jugar como titular. Y después, si nos guiamos por lo que ha venido haciendo Azconzábal, la ausencia de Márquez tiene un reemplazante natural, que es Juan Manuel García.

Serían, en principio, las únicas modificaciones de un equipo que a pesar de haber sido superado en muchos pasajes por Lanús, logró aguantar el cero en su arco (gran actuación de Moyano, convertido en figura) y ser contundente arriba, donde consiguió dos goles generando pocas situaciones de real peligro.

A partir de la idea de Azconzábal de respaldar un poco más el trabajo de los mediocampistas, Unión pudo encontrar dos buenos resultados: el empate en Rosario ante el mejor equipo del grupo, hasta el momento y la victoria ante un Lanús semifinalista de la Sudamericana, que vino a Santa Fe con casi todo su potencial (salvo Sand).

La estrategia no cambiará, mucho menos ahora que se necesita ganar sí o sí. Unión saldrá con un planteo ofensivo, ambicioso y tratando de trasladar en el tiempo aquélla eficacia de la que hizo gala ante Lanús. El equipo logró cambiar la gran cantidad de situaciones y remates al arco que tuvo, por ejemplo, ante Defensa y Justicia, por pocas ocasiones y dos goles que le sirvieron para ganar. Hay que afirmar eso y reencontrarse con un protagonismo con la pelota que no tuvo ante el granate. Ayudarse a sí mismo con una buena victoria y esperar. No queda otra.

Juan Manuel García y el festejo de su gol ante Arsenal. El delantero entrará por el lesionado Márquez (molestia en el gemelo de una de sus piernas). En la foto, recibe el abrazo de Lionel Bucca, que irá al banco en la Feliz. Foto: Víctor Carreira

¿Sorpresita?

En los últimos dos partidos, Azconzábal tuvo una sorpresa en la manga. Contra Rosario Central, se dio con el ingreso de Gastón González como titular para jugar por el sector izquierdo en la línea de volantes. Contra Lanús, la salida de Brian Blasi para permitir el ingreso de Franco Calderón. Algunos señalan que, además de los dos cambios obligados (Luna Diale y García por Cabrera y Márquez), podría haber otro. "Pero nos vamos a enterar cuando se conozca la planilla, una hora o menos, antes del partido", confió una fuente a El Litoral.

Dos casos de Covid en Aldosivi

Dos casos positivos de coronavirus se confirmaron en Aldosivi. Se trata del volante Gastón Gil Romero y el arquero Luis Ingolotti, quienes permanecen por estas horas bajo control clínico.

Según consignó el área de prensa del club del puerto marplatense, Gil Romero presentó este sábado síntomas propios del covid, mientras que Ingolotti ya permanece en aislamiento domiciliario. "Ambos se encuentran bajo control clínico", remarcaron desde Aldosivi, luego de que los futbolistas arrojen los resultados positivos.

De esta forma, los mencionados jugadores serán baja en el "Tiburón" para el choque de este lunes en condición de local ante Unión.

Gil Romero e Ingolotti se suman a una extensa lista de lesionados de Aldosivi, de la cual también forman parte Marcos Miers, Pablo Becker, Jonathan Zacaría y Joaquín Indacoechea.

En este sentido, se detalló que Miers sigue cumpliendo el post operatorio de ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. "Tiene buena recuperación y continua con su rehabilitación en Paraguay", agregaron respecto al defensor.

Asimismo, se indicó que Becker padece un dolor en el hueco popliteo de la rodilla derecha y que también presenta pequeña distensión parcial del tendón, por lo que realiza trabajos de kinesiología, estimándose su recuperación en 10 días aproximadamente

Por su parte, Zacaría tiene un pequeño desgarro en el aductor mediano derecho e Indacoechea una una distensión grado 1 en el biceps femoral izquierdo, estimándose su alta en una semana.

El festejo de los jugadores de Unión en su última visita a la Feliz. Fue 2 a 1, en el 2019. Foto: Gentileza Prensa Unión

Con Elizari se sigue negociando

Si bien Fernando Elizari no formó parte del plantel que viajó a Mar del Plata, eso no quiere decir que esté descartada su continuidad. Al contrario, existe un ofrecimiento concreto de parte de la dirigencia de Unión para extender el vínculo por un año más.

Ocurre que el jugador no firmó la extensión del vínculo por estos dos partidos que restan (siempre que Unión quede sin chances de seguir adelante) y por eso se resolvió que no integre la delegación que viajó a Mar del Plata.

Recordemos que Assis y Cecchini ya abandonaron la institución, al igual que Javier Cabrera. Con este último, se estaba negociando desde setiembre la extensión del contrato por tres años con un aumento de más del doble del sueldo que estaba percibiendo. Su representante prefirió esperar y ahora todo parece indicar que se irá a jugar a un club importante del exterior (se dice que del fútbol mexicano).

En cuanto a Nelson Acevedo, permanecerá en Defensa y Justicia hasta que termine la participación en la Sudamericana. Luego, se verá cuál es la pretensión del jugador, que en principio debe retornar a Unión. Si se quedará o no, dependerá mucho de su deseo.

Borgnino y Zenón, convocados

Marco Borgnino hacía muchos partidos que no figuraba en la lista de convocados, en tanto que también se sumó ahora a Kevin Zenón, que no estuvo citado para el partido con Lanús.

El listado completo de jugadores que viajaron a la Feliz es el siguiente: Peano, Franco Calderón, Corvalán, Gerometta, Nani, Carabajal, Juan Manuel García, Comas, Blasi, Troyansky, Luna Diale, Moyano, Cañete, Galván, Nardoni, Borgnino, Zenón, Vera, Machuca, Bucca, Gastón González, Daniel Juárez y Portillo.

8 días

De descanso tendrá, en principio, el plantel de Unión. Todavía no es oficial, pero desde Agremiados se dispondría que los planteles que quedan eliminados luego de la última fecha tengan descanso hasta el 18. Si a Unión le toca enfrentar a Patronato el sábado o domingo venidero, serán 8 los días de descanso. La próxima temporada tiene previsto arrancar el 14 de febrero.