Domingo 03.01.2021

Fue un temible goleador en Colón, luego pasó por Unión y triunfó en el fútbol boliviano, donde permaneció por muchos años. Volvió a su ciudad natal en 2019 y ahora inicia una nueva etapa, haciendo lo que le gusta.

Para enseñarle a los más pequeños "Carozo" Mir y su nueva etapa en la escuelita de fútbol de Pucará

Todos los martes y jueves desde las 18, a partir del 12 de enero, bajo la conducción de Claudio Mir y el profesor Naza, se realizarán las actividades de la escuelita de fútbol de Pucará, cuyas prácticas para niños y niñas se llevarán a cabo en el propio campo de deportes de calle Regimiento 12 de Infantería, en el norte de nuestra ciudad.

"Carozo" Mir es un ex jugador de reconocida trayectoria en Colón, Unión, otros clubes de nuestro país y una dilatada actuación en clubes bolivianos, donde también llegó a dirigir antes de regresar definitivamente a nuestra ciudad en agosto de 2019.

La escuelita estará abierta para niños y niñas de 4 a 12 años en la popular institución que ahora es presidida por Gabriel Amarilla y cuenta con la coordinación, en el fútbol amateur, de Omar Rodríguez.

"La idea es que los chicos aprendan lo que se debe aprender a esa edad, que no es competir -más allá de que lo haremos- sino que es la técnica individual. Es la edad en la que deben aprender a cabecear, a tocar con parte interna del pie, con parte externa, a recepcionar, a todo lo que luego no se aprende o ya es tarde", señaló "Carozo".

Mir está trabajando en Pucará desde noviembre, con la intención de reactivarlo a partir de este año. También recordó lo que fueron sus comienzos: "Yo empecé a jugar en Newell's y luego me compró Colón. Allí hice octava, séptima, sexta y de ahí salté a Primera. No jugué en reserva y en Liga apenas un partido, cuando el técnico era Alberto Caraballo. Tuve maestros de los cuáles aprendí, como Zuliani y Tonono Franco, además de 'Batata' Caraballo. Mi debut fue en 1983 frente a Villa Dálmine, cuando hice un gol de penal", señala "Carozo".

"Me encanta trabajar con los chicos, hay muchos padres que me dicen que están muy contentos porque ven el respeto con el que nos movemos. Eso es lo que trato de inculcarle a los niños, la constancia, respetar el horario, al compañero. Máxime que es mixto", dice el ex jugador de Colón y Unión, que fue goleador del torneo de Primera B de 1984 y que se destacó por su potente remate y su olfato goleador.

Los interesados en participar en esta escuelita de fútbol del club Pucará, podrán dirigirse directamente al club. La actividad se reiniciará a partir del martes 12, desde las 17.30.