Qüesta: "Sain debe dar soluciones en lugar de calificar cómo resuelvo los problemas"

Por los hechos de violencia en barrios de Santo Tomé y la superpoblación de detenidos en la Comisaría N° 12, la intendenta había dicho que el funcionario provincial no le atendía el teléfono. En la semana, Marcelo Sain consideró que expresar eso "es hacer política barata". Ahora la mandataria le recordó que ella "fue elegida para gestionar los problemas de la gente".

Tras el estallido delictivo ocurrido algunas semanas atrás en Santo Tomé, parecería que la grave situación de violencia que atravesó la localidad se calmó y quedó en "stand by". Los problemas de balaceras, muerte e incendios de viviendas que se vivieron en los barrios Las Vegas y El Chaparral cesaron temporalmente, aunque siguen mirando de reojo. Sin embargo, uno de los inconvenientes que había tomado relevancia mediática sigue latente: la superpoblación de detenidos en la Comisaría N° 12.

Los reiterados disturbios producidos en el módulo de detención santotomesino, derivaron en la fuga de 7 internos en los primeros días de diciembre. Hasta lo que se sabe, cuatro fueron recapturados. Esa olla a presión llevó a que la intendenta Daniela Qüesta diga públicamente que no recibía respuestas del Ministerio de Seguridad y que su titular, Marcelo Sain, no le atendía el teléfono.

En la última semana del 2020, el funcionario provincial estuvo en un acto de entrega de vehículos policiales en Santa Fe y El Litoral le preguntó por esta desconexión. Ante la consulta sobre la situación puntual de la polémica comisaría y las declaraciones de Qüesta, Sain respondió: "¿Y qué tiene que ver el intendente con eso? Yo conozco perfectamente el problema de las comisarías que están bajo mi conducción. No necesito de la mención de ningún intendente".

Al insistir en la afirmación de que no le atendía el teléfono, arremetió: "¿Y? ¿Estoy obligado a atender a todos los que me llaman? Si yo tengo que atender todos los llamados que recibo, tengo que tener 1.500 llamados por día. No me da el tiempo. Hay otras áreas del Gobierno que deben atender la relación con las comunas. A mí no me gusta que me 'primereen' políticamente y que hagan política barata con este tipo de menciones. Y lo que está haciendo (Qüesta) en este caso es política barata. Y yo no me presto a la política barata".

Idas y vueltas. La Comisaría N° 12 y la superpoblación de detenidos fue el disparador del cruce entre la intendenta Daniela Qüesta y el ministro de Seguridad Marcelo Sain. Hoy la dependencia policial alberga a 33 detenidos y sólo hay capacidad para 16. A pesar del intercambio de fuego, las respuestas no llegan.Foto: Archivo El Litoral

Fuego cruzado

Horas después de las palabras del ministro, llegó la respuesta de Daniela Qüesta a través de este medio. "No voy a calificar lo que dijo sobre nuestro pedido, pero sí quiero aclarar que nosotros no gestionamos por redes sociales o medios de comunicación, sino a través de papel. Enviamos notas a diferentes funcionarios por todos los problemas, como el de Las Vegas, sobre el que venimos insistiendo desde diciembre de 2019. Es cierto que ahora hay fuerzas especiales en el barrio, pero con el precio de tener un chico muerto y 12 viviendas incendiadas".

Luego disparó directamente al titular de la cartera de Seguridad. "¿Sabés cuál es la diferencia entre el ministro y yo? Que a la semana de todo lo que había pasado, yo estaba con los vecinos entregándoles regalitos a los chicos. Los intendentes estamos en contacto con la gente y es nuestra función gestionar una solución a sus problemas. El mismo Sain aclaró que la responsabilidad es de él, es de su competencia, no de la Municipalidad, y por eso buscamos respuestas en él", expresó.

Superpoblación

Después precisó que en la actualidad "hay 33 personas detenidas en un lugar donde entran 16", aunque por momentos esa cifra superó los 40. "Lo que tiene que entender -lo puede hacer o no- es que alguien es intendente de una ciudad porque lo eligen los vecinos, es decir que los ciudadanos manifestaron su voluntad y decidieron quién tiene que hacerse eco de los reclamos. Sain tiene que entender que no me está faltando el respeto a mí, sino a los vecinos. Dice que expresar las necesidades de los vecinos es hacer policía barata. Eso habla más de él que de mí", sentenció la mandataria local.

Para cerrar, Daniela Qüesta ratificó que continuará gestionando audiencias y enviando notas hasta tener una respuesta al postergado pedido. "Nos han recibido otros funcionarios, pero no queremos revivir lo que pasó en Las Vegas ni queremos más problemas en esa dependencia policial. En la comisaría de (barrio) Adelina también hay inconvenientes de este tipo, con 10 ó 15 personas en un lugar habilitado para 3, y eso es su responsabilidad. Sain se tiene que ocupar en dar soluciones en vez de calificar cómo Daniela Qüesta resuelve los problemas de la ciudad", concluyó.