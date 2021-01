La provincia llegó a fin de año sin ningún caso de Covid en las cárceles

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.01.2021

Un dato positivo que se destacó desde el Servicio Penitenciario es que durante la pandemia -y contra todas las especulaciones- no hubo casos positivos por coronavirus entre los internos de las cárceles santafesinas.

El subsecretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Héctor Acuña, destacó la labor desplegada por el personal penitenciario que permitió llegar a fin de año sin casos de contagios entre los presos que están alojados en las cárceles de la provincia.

En diálogo con El Litoral el funcionario destacó que "terminamos el 2020 con una foto que nos reconforta, que nos da satisfacción pero entendemos que es una foto y no la película. Además no significa éxito, no significa un logro absoluto sino que son relativos, son fotos. Pero no podemos dejar de ver la película hacia atrás de esa foto porque había comenzado con algunas manifestaciones que, en algún caso, era agoreras porque no creían que podíamos superar la problemática del Covid-19 en el Servicio Penitenciario".

Recordó luego que "mucha gente creyó y opinó que los internos iban a ser abandonados y que morirían en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Eso no ocurrió. Terminó el año y el parte epidemiológico indica que tenemos cero cantidad de casos, cero interno positivo, ningún preso con Covid en el Servicio Penitenciario".

Agregó que "esto no significa que nos relajemos y por eso hablo de foto y no de película, porque la pandemia nos va a acompañar un tiempo más, casi con seguridad", con los riesgos que ello implica "pero este dato nos permite felicitar a todo el personal y al servicio médico que componen el Servicio Penitenciario. Y es una buena oportunidad para felicitar por la enorme contracción al trabajo que tienen los penitenciarios en la provincia de Santa Fe. Este no es el logro de un ministro, de un secretario o de un subsecretario, sino que es el resultado del trabajo de los 3.700 empleados con los que cuenta el Servicio Penitenciario".

Finalmente expresó que "este dato, esta foto, nos permite saber que vamos por el camino correcto sino no podríamos haber logrado esta realidad de cero interno, cero preso positivo. A no relajarnos, a continuar con el esfuerzo tal como se viene desplegando hasta ahora y a demostrar que nadie es abandonado en nuestras cárceles".

Hospital en Piñero

Acuña subrayó que "hay otro dato para tener en cuenta: cuando arrancamos con la gestión había una sola sala penitenciaria y hoy contamos con tres salas. Y, en poco tiempo más, vamos a disponer del primer hospital dentro de una unidad en la provincia de Santa Fe que estará ubicada en la Unidad 11 de Piñero lo que constituye un logro del Gobernador Omar Perotti y del presidente Alberto Fernández".

Visitas con turnos online

El Gobierno de Santa Fe pondrá en vigencia desde este lunes un sistema de turnos online para autorizar las visitas de familiares a los internos de los diferentes penales de la provincia.

A través de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Gobierno, se informó que el nuevo sistema informático de control de visitas incluirá el uso de un código QR.

La persona que desee visitar a un interno deberá gestionar el encuentro de forma online a través del sitio www.santafe.gob.ar/seturnosweb.

Una vez en ese vínculo, se deberán introducir todos los datos del visitante requeridos en el formulario y luego hacer clic en generar el turno para descargar el comprobante en una PC o teléfono celular.

Ese comprobante deberá ser presentado en la unidad penal el día de la visita, de forma impresa en papel o exhibirlo desde el celular.

Asuntos Penales informó, además, que las visitas de este mes serán los lunes, de acuerdo al siguiente cronograma: lunes 4, Unidad 11 (Piñero); lunes 11, Unidad 1 (Coronda); lunes 18, Unidad 2 (Las Flores); y lunes 25, Unidad 3, Unidad 6, Unidad 16 y Complejo en la ciudad de Rosario.

Donaron al Alassia juguetes fabricados por los internos

Las autoridades del Hospital agradecieron días atrás la entrega de juguetes, cuya particularidad reside en que los mismos, por su formato y por el material utilizado en su confección, pueden ser utilizados por niños. Esto se inscribe en el marco de una apertura del Servicio Penitenciario hacia la sociedad, y asimismo en los talleres y tareas de trabajo que están emprendiendo los internos como forma, no sólo de aprender un oficio y mantener la cultura del trabajo, sino también de reconstrucción del tejido social. El subsecretario Héctor Acuña, destacó el esfuerzo del Servicio Penitenciario en su totalidad, así como el de los internos y sus familiares, en tanto estos últimos aportaron, en mayoría medida, los elementos con los que se realizaron los juguetes. Del mismo modo, agradeció a las autoridades del Hospital de Niños por aceptar estos juguetes, en tanto ello permitió visibilizar el enorme trabajo efectuado por los internos.