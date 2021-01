Partidazo de Campazzo en el triunfo de Denver ante Minnesota

Facundo Campazzo aprovechó sus minutos en cancha y diseñó su mejor actuación desde que llegó a la NBA de básquetbol en los Estados Unidos, al contribuir con 5 triples a la victoria que su equipo, Denver Nuggets, obtuvo sobre Minnesota Timberwolves, por 124 a 109, en partido de la fase regular de la competencia.





El perimetral cordobés fue utilizado en forma continua por el DT Michael Malone y redondeó una performance de 21 minutos 25 segundos, la más extensa desde que arribó a la franquicia del estado de Colorado, procedente del Real Madrid.





Además, el exjugador de Peñarol de Mar del Plata, de 29 años, terminó con una planilla de 15 puntos, como consecuencia de haber encestado 0-1 en dobles y 5-7 en triples.

👌👌👌👌👌



Welcome to the NBA, @facucampazzo! pic.twitter.com/mFLbBBeQLj