Lunes 04.01.2021

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 4 de enero de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Mucha actividad los arianos en un día bastante movido llegando a la tarde con invitación inesperada que les dará mucha ilusión y alegría, sobre todo a ellas. Buscan acomodarse a una nueva realidad en el trabajo. Poner lo mejor de sí.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Imaginación muy activa que los taurinos aprovecharán para darle un giro más creativo muy aprovechable a sus actividades. Llegan a cumplir una promesa que les dará mucha paz. Logros y alegrías en este día bueno. Espíritu elevado y alegre. Todo llega..

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Bien los resultados de estudios, exámenes o situaciones de las que esperan noticias en este día positivo. Hay inconvenientes del pasado que llegan a su fin abriéndoles las puertas de mejoría en varios aspectos. Soluciones de la mano de las finanzas en este día de recompensas.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Variantes nuevas presentándose en la vida de los cancerianos, a veces algo monótona, dándoles aires nuevos con mucha imaginación y ansias de trabajar. Los corazones de los familieros con mucha fortuna y tranquilidad.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pausada jornada con esperas y llamados que quizás no se den. La vida es equilibrada en sus tiempos, hay que aceptar que es así, no todo es cuando queremos. Por algo se dan o no se dan las cosas. Busquen la tranquilidad, es más fácil de lo imaginado.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las veces que insistan con toda su mejor energía, daría el resultado que esperan. Virginianos, atención aquellos que estén saliéndose de la dieta bastante seguido, no pierdan los logros que obtuvieron y cuiden su salud. Indicios de algún proyecto nuevo en lo laboral.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sensibles librianos en un día con noticias que posiblemente los acongoje de personas conocidas. Son ustedes los más amorosos a la hora de ayudar, traten de poner todo de sí. La jornada laboral con bastante tranquilidad dando respiro a los momentos de tensión.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sequedad emocional para los viscerales escorpianos frente a posibles malas intenciones de otros. Interesante actitud la de ustedes, al no sintonizar la mala vibración de la agresividad. Llegan buenas noticias de amigos. Alegrarnos por los demás, es bueno.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los arqueritos diagramando de nuevo sus vidas en los aspectos que tienen que ver con las relaciones humanas. Parejas, amistades, sociedades, compañeros de trabajo. Reflexión y búsqueda de darse su lugar. Salud mental y física. Progreso y ganas de estar siempre bien.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Asperezas que se liman y complementación que se logra en el área de las actividades. Razonar que siempre es mejor estar en un ambiente cálido y verdadero, es la base para lograr el camino de la paz en la vida toda. Alivio y consolidación de ideales que los llevan a sentirse bien.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Ayuda en un momento clave en el área de las finanzas. Hay que vigilar los gastos y tratar de prescindir de adquirir cosas innecesarias. Vuelo emocional y sensación profunda a la vez en los afectos, muy posibles nuevas uniones en el plano afectivo. Aguateros comprometiéndose.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los sueños muchas veces son poco probables, pero deberían tener la función de generar nuevos. Cada aspiración pensada desde lo justo puede transformarse en realidad. Apunten a materializar sin temor a fracasar, siempre se puede volver a empezar.