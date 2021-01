https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.01.2021 - Última actualización - 9:27

9:26

La actriz le cedió su lugar en el reality a Analía Franchín. “Ella se lo merece más que yo”, sentenció.

Quedan seis participantes Sorpresa en "MasterChef Celebrity": Leticia Siciliani decidió abandonar el programa La actriz le cedió su lugar en el reality a Analía Franchín. “Ella se lo merece más que yo”, sentenció.

Leticia Siciliani, en una situación inédita, decidió irse de MasterChef Celebrity. Y ahora solo quedan seis participantes en el popular reality de cocina conducido por Santiago del Moro.

Sucedió que Leticia a lo largo de la Gala de Eliminación manifestó sus ganas de dejar el ciclo. Quien debía dejar el programa era Analía Franchín, que no cumplió con la consigna, pero el jurado le brindó a Siciliani la posibilidad de dejarle su lugar. Y ella optó por irse.

"No es que tenga ganas de irme del programa, pero... Que se queda Ana. Ella se lo merece más que yo. Es lo más justo", sentenció Leticia, sorprendiendo a todos.

"Me gustaría hablar pero no paro de llorar. No me gusta hacer las cosas mal. Pero me voy muy contenta", se despidió la actriz, entre lágrimas.

"Los quiero a todos. Voy a seguir mirando el programa desde casa comiendo algo rico", siguió Leticia, que se llevó el cariño de todos su compañeros.

En esta oportunidad, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis (después del desempate que salvó a Vicky Xipolitakis) les puso a los restantes participantes el desafío de tener que cocinar para agasajar a 5 comensales.

La que realizó el trabajo más destacado fue Sofía Pachano, que se llevó todos los elogios con un mbejú con cremoso de palta, ricota casera y ensalada de radicchio, durazno y huevo de codorniz.

De esta forma, los participantes que continúan en carrera son: Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofia Pachano, Analía Franchín, Claudia Villafañe y Belu Lucius.

Los finalistas recibirán un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess y el ganador recibirá, además, el trofeo de “MasterChef Celebrity” y un millón de pesos en efectivo.

Ya está confirmado que el programa continuará hasta finales del mes de enero y debido a su gran éxito se prepara una segunda temporada de MasterChef Celebrity para el mes de marzo.