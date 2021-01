Manifestantes antibarbijos se metieron en un shopping en Los Ángeles

Con Donald Trump como abanderado, son millones los ciudadanos de Estados Unidos que desde un comienzo se oponen al uso del barbijo como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus. Y hoy, a casi 10 meses del comienzo de la pandemia, aún siguen resistiendo.

Basta con ver lo que sucedió este fin de semana en el shoppping Westfield Century City de Los Ángeles, donde un numeroso grupo de manifestantes que se oponen al uso del tapaboca irrumpieron para ratificar su postura y provocar a varios clientes que en ese momento se encontraban en el centro comercial.

Today, a group of anti-maskers protested at Ralph’s and the Century City shopping mall. Lots of angry confrontations with customers and a few physical altercations. Thread pic.twitter.com/cS0YAR2CiH

Pese a que durante varios pasajes de la protesta fueron advertidos por el personal de seguridad, los manifestantes pudieron ingresar a varios locales y se vivieron momentos de tensión cuando otros clientes los increparon por su postura y les pedían que se pongan sus barbijos.

Sin dudas, uno de los momentos de mayor nerviosismo se vivió cuando una mujer cuyo padre está internado con coronavirus arremetió contra los manifestantes. En medio de la tensión, uno de ellos le gritó: "Tu papá no es especial. La gente se muere".

"Los seguidores de Trump están siendo oprimidos en la actualidad", fue el argumento que usó un manifestante ante las autoridades que instaron al grupo a retirarse del centro comercial.

An anti-masker pantomimes dying of COVID to an Ugg’s employee who was saying something to the group. pic.twitter.com/wg1EZTyrug