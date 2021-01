El "Pulga" contra su querido Atlético, la "fotaza" del martes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con la camiseta del "Decano" jugó 323 cotejos, marcó 130 goles, contabilizó 54 asistencias y su promedio es de 0,40; o sea casi medio gol por partido. En junio vence su contrato con Colón y según su entorno familiar se irá a jugar a Tucumán nuevamente, para retirarse con la camiseta de Atlético.

Es cierto que los dos, tanto el local Atlético Tucumán como Colón, no juegan por nada e impensadamente (siendo candidatos) quedaron rápidamente eliminados en esta Zona Campeonato. Desde ese punto de vista, el choque de este martes a las 21.30 no vende demasiado para el marketing. Pero hay dos aspectos que sobresalen: por un lado, será el último partido que aparezca el "Vikingo" Ricardo Zielinski en el banco de los tucumanos de Atlético, después de varios años y muchos logros deportivos que significaron crecimiento para el "Decano" del norte argentino. Y por el otro, la foto de este martes: ese ex PR7 que ahora es PR10 con la camiseta sabalera. Es que el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez pisará el césped del "José Fierro" para enfrentar al club de sus amores...Atlético Tucumán.

Sus números en el "Deca" son aplastantes: casi medio gol por partido en más de 300 planillas firmadas desde 2007/2008 cuando debutó hasta que lo fue a buscar Colón. Y más allá de ese bajón por la Final Sudamericana, justo cuando ahora se vence su contrato (firmó hasta junio de 2021), también con la sangre y luto dejó sellada su calidad. Los números (16 goles en 47 partidos) no pueden reflejar cómo llega el "Pulga" a su vieja casa de calle 25 de Mayo en el norte del país: cada vez toca menos pelotas... pero cada vez hace más golazos con la camiseta de Colón. La verdad, uno mejor que el otro. "Nos hace acordar a Bochini en su final... poco pero excelente", comentan los dirigentes sabaleros.

En los inicios de la pandemia, el propio Mario Leito confesó algo a El Litoral que dejó a todos con la boca abierta: "Vino Luis y dijo que se quería ir. Era su deseo, nosotros nos comimos los insultos de los hinchas y socios. Estaba en un gran momento, con el equipo y con la gente. Acá es ídolo total. Pero de golpe pidió irse y lo dejamos; fue una mezcla de premio y reconocimiento". Luego, su representante (Roberto San Juan) contó a este diario: "Colón sólo pagó 350.000 de préstamo para sacarlo y ni siquiera el "Pulga" cobró el 15 por ciento. En cuanto a su salario, es algo normal y nada fuera de serie".

Esa historia poco creíble (fue el "bombazo" de ese mercado de pases con Comesaña) se fue transformando en realidad y está a casi nada de llegar a su final. Le quedan seis meses de contrato nada más. De la mano del "Pulga", por primera vez en su historia, Colón jugó una final de copa internacional. Acorde a esa inversión de Vignatti, hoy hay que decir que el "Pulga" se pagó solo: con actuaciones, goles y golazos, más allá de sus bajones como cualquier futbolista.

Cuando termine su contrato con Colón estará cerca de los 37 años es por eso que aparece en el horizonte "Decano" un secreto a voces: "Se quiere ir a retirar los últimos años, dos o tres hasta que le de el cuerpo, con la camiseta de Atlético Tucumán. Ese es su sueño".

Sin dudas que los verdaderos golazos que hizo en la Copa Diego Armando Maradona (el mejor homenaje al "Pelusa") lograron recomponer el romance con los hinchas sabaleros: Central Córdoba, San Lorenzo y Banfield "sufrieron" su obra de arte en cada partido. Incluso, hoy es uno de los artilleros del campeonato con 5 valiosas anotaciones.

Hoy nadie duda que PR10, que arrancó sentadito en el banco y era cómodo suplente con el "Barba" Domínguez, vuelve a transformarse en un "titular indiscutido" con la camiseta de Colón. Es por eso que la foto de este martes, a las 21.30, cuando se salude con el "Vikingo" Zielinski será la más importante de la noche con lunita tucumana. La otra foto, claro está, si el destino así lo quiere, sería si le toca hacerle un gol con la camiseta de Colón al club de sus amores. Gol que, claramente, no gritará por respeto a esos miles y miles de hinchas tucumanos que lo transformaron en ídolo con la camiseta de Atlético durante tantos años de un amor incomparable.

Viajó con muchas bajas

Con un jugador operado (Wilson Morelo), dos jugadores lesionados (Emma Olivera y Christian Bernardi), un profesional reservado ante posibles síntomas (Tomás Sandoval) y muchos juveniles en el listado, el Colón de Eduardo Domínguez viajó a Tucumán.

Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Luis Rodríguez sería el posible once sabalero para jugar contra el "Decano" en el José Fierro.

Se viene un "Selectivo Sabalero"

Además de los varios pibes que trabajan con Eduardo Domínguez, la idea es darle forma en este 2021 a un "Selectivo"; o sea el pase previo al profesionalismo, todo bajo la supervisión del "Barba". Por lo que pudo averiguar El Litoral, se designará un entrenador (Sebastián García), un PF (Matías Bustos) y un Entrenador de Arqueros (Manolo Porpato) para empezar a darle rodaje con los grandes a los más chicos.

Nombres como Enrico (arquero), Glabocich (lateral izquierdo), Arcando (zaguero), Schliting (lateral derecho), Moschión (volante central), Giandolfi (punta por afuera), Conrado Gómez (lateral derecho), Zurbriggen (delanterio centro) y Aranda (extremo izquierdo) estarán en este listado. Estos chicos, apuntados por el coordinador general Adolfo Manetti, se sumarán al plantel profesional sabalero para que los vaya monitoreando Eduardo Domínguez.

Eric Meza

El lateral Eric Meza, que forma parte de la delegación sabalera junto a varios juveniles más (Moreyra, Pierotti, Farioli, Farías, Gozálvez) recibió el telegrama de primer contrato de parte de la entidad del Barrio Centenario. Meza, al igual que Garcés, Sandoval y Chancalay, es categoría '99 y había una prórroga hasta el 32 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, para evitar perderlo, el club envió el telegrama y ahora debe acordar el salario con su representante.