Lunes 04.01.2021

11:48

Este domingo sucedió el último robo Córdoba: desvalijan por cuarta vez en dos semanas a una empresa de eventos

La inseguridad en la ciudad de Córdoba no cesa. Esta empresa organizadora de eventos y encargada de alquilar los elementos para realizar los mismos sufrió el pasado domingo el cuarto robo desde el 21 de diciembre. Así indicó Carina Rojas, titular de Eventos Córdoba.



El galpón ubicado en Avenida Japón al 700 ha sido remodelado en más de una ocasión, sin embargo parece ser que aún no encuentran métodos efectivos para evitar el ingreso de los delincuentes. La policía a su vez indica que ''es imposible ingresar a la zona''.

''Hacen boquetes que reparamos con mampostería, pero los vuelven a hacer y pasan. Tienen todo el tiempo del mundo'', declaró Carina. ''Hice una pared de hormigón y entraron por el techo. Se hace insostenible la situación. No sabemos más qué hacer'', completó la titular.

La pared por la cual ingresan de manera frecuente es lindera a un canal de agua poco iluminado, el cual facilita el acceso. Esta es denominada como una ''zona roja''.

Esta no es la primera vez que sufren una serie de hechos delictivos, anteriormente ya les habían logrado ingresar al depósito. No sólo para sustraer elementos, si no que también para llevar a cabo actos vandálicos.



El detalle de este último robo es la cantidad de sillas que se llevaron. Un total de 900, que se suman a un ventilador y dos estructuras de carpa. Desconocen el mecanismo utilizado por los ladrones para trasladar semejante cargamento. Se estima que lo realizan ''a pasa mano''.