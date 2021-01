"El riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", alertó el presidente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario encabezó una teleconferencia con gobernadores por obras en distintos puntos del país pero remarcó la necesidad de extremar cuidados. Apuntó a los jóvenes como “extraordinarios vectores” de contagio.

El gobierno nacional está preocupado por la escalada de contagios de coronavirus de los últimos días. Lo dijo este lunes la secretaria de Salud, Carla Vizzotti y lo reafirmó el presidente, Alberto Fernández.

El mandatario argentino encabezó una teleconferencia con gobernadores (participó Perotti) para darle inicio a obras en distintos puntos del país. En un tramo de su discurso, Fernández se refirió a este aumento de contagios de Covid-19.

“La pandemia no se ha disipado. Entonces, tenemos un verdadero desafío: si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Esto quiere decir, cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado. Porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Y nadie quiere que eso pase”, manifestó.

En ese sentido, el presidente reclamó: “Llamo la atención a todos los argentinos y sobre todo a los más jóvenes. Porque todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema. No advierten el riesgo que se está viviendo. Y deben hacerlo, no solamente por ellos sino porque tienen que entender que son vectores de transmisión del contagio”.

Y agregó: “Tal vez los jóvenes no sean seguramente los que más padecen la enfermedad pero seguro estoy que son, lamentablemente, extraordinarios vectores. Personas necesarias para contagiar a adultos mayores, que no la pasan bien”.