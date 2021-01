"By Lilitas", el nuevo emprendimiento de Elisa Carrió

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La líder de la Coalición Cívica lanzó una línea de ropa con "talles grandes y prendas holgadas". Ya tiene perfil en Instagram donde publican los modelos. "Desde muy chica ideo mi ropa, la mayoría de mis prendas son pensadas por mí y confeccionadas por amigas", manifestó.

Del mundo de la política a la moda. Ese es el paso que ha dado la exdiputada nacional Elisa Carrió, quien a fines del año pasado presentó su nueva marca "By Lilitas". Se trata de un emprendimiento que la encuentra como diseñadora de indumentaria y se destaca por crear prendas grandes y holgadas que ya se puede elegir en la cuenta de Instagram.

"Desde muy chica ideo mi ropa, la mayoría de mis prendas son pensadas por mi y confeccionadas por amigas diseñadoras", expresa Carrió y subraya que ha decidido volcarse "a esta vieja pasión" con ayuda de amigas que harán de modelos.

Además, subraya que ha adquirido telas "súper frescas" para el verano y que incluso contará con una sección "vintage".

"El que me conoce, sabe que soy apasionada de las telas y este sueño me representa tanto", adhiere en el perfil de "By Lilitas".

Haremos envíos al interior del país y seguiremos trabajando con amor y escuchando sus recomendaciones", agregan.

La ropa estará a la venta desde el 8 de enero y "no se podrá comprar sin antes hablar con alguien que las asesore".