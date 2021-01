https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.01.2021 - Última actualización - 16:57

16:56

Una mujer extranjera, de 62 años, habría trabajado en la casa de la titular del Inadi durante 14 años, gran parte de ese tiempo "en negro", según denunció el abogado Osvaldo Barsanti.

Empleo no registrado Denuncian a Victoria Donda por ofrecerle un plan a su empleada doméstica para que renuncie Una mujer extranjera, de 62 años, habría trabajado en la casa de la titular del Inadi durante 14 años, gran parte de ese tiempo "en negro", según denunció el abogado Osvaldo Barsanti. Una mujer extranjera, de 62 años, habría trabajado en la casa de la titular del Inadi durante 14 años, gran parte de ese tiempo "en negro", según denunció el abogado Osvaldo Barsanti.

Victoria Donda, titular del Inadi, quedó envuelta en una polémica al ser acusada de no tener en regla a una empleada doméstica que trabajaba en su casa.

Según se conoció en el programa Baby al medio (de Radio Rivadavia), la empleada se llama Arminda, tiene 62 años y es de origen boliviano. El abogado que representa a Arminda, Osvaldo Barsanti, asegura que la mujer trabajó 14 años en el hogar de Donda. "De esos 14 años, 10 estuvo totalmente en negro", denunció. Y que, en "los últimos 3 o 4 años, estuvo parcialmente registrada, pero con un salario menor al que correspondía".

Siempre según la versión del abogado, el problema surgió cuando, por su edad, Arminda le manifestó a Donda su deseo de jubilarse. "De modo informal inició una charla con Victoria por dos motivos: primero por las deficiencias registrales, y segundo porque durante la cuarentena Victoria no se hizo cargo de los salarios cuando ellos no podían prestar servicio", describió Barsanti. "En los últimos meses, lo que planteó Arminda se formalizó en una carta documento, que fue recibida pero no contestada", agregó el abogado.

WhatsApp

Finalmente, la respuesta de Donda llegó, pero por WhatsApp, siguió contando Barsanti. Según un audio que el abogado hizo escuchar en el programa, Donda le ofreció un plan social o la chance de una contratación en el Inadi, a cambio de que no hiciera la denuncia correspondiente. "Le contestó con ofrecimientos de planes o contrataciones en el Inadi a cambio de su denuncia", afirmó Barsanti. Pero "Arminda no aceptó". "(Donda) no se hace cargo de sus obligaciones como empleadora", expresó el letrado y agreó que pretende "trasladarle ese costo al Estado Nacional por alguna de esas figuras que le ofreció".

Por último, Barsante adelantó que, tras consultar con un abogado penalista, que le "advirtió que había la comisión de un delito en grado de tentativa", iniciará dos acciones judiciales contra Donda: una en el fuero laboral y otra en el penal.