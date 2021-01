Mar del Plata: reabrieron los casinos con mejores protocolos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.01.2021

18:01

Tras un paro de dos días en reclamo de que se cumplan los protocolos sanitarios, las salas de apuestas de la ciudad volvieron a abrir sus puertas. Sin embargo, se suspendieron las jornadas de 24 horas y solo se podrá ir de 11 a 6.

Luego de dos días de paro en reclamo del cumplimiento de los protocolos sanitarios, los casinos de la ciudad reabrieron hoy sus puertas, aunque quedaron suspendidas las jornadas de 24 horas y solo se podrá ingresar de 11 a 6.

“El paro se produjo en reclamo de que no se estaba cumpliendo los protocolos y entendimos que debido al aumento de casos que se están registrando en Mar del Plata no se estaban haciendo los controles necesarios para resguardar la salud de nuestros compañeros”, le explicó el secretario gremial de Maestranza y Servicios de Casinos, Anibal Settino. “Hemos tenido contacto con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Provincial de Lotería y Casino y se han subsanado muchas de estas cuestiones, por lo tanto decidimos reabrir, entendiendo que estamos en plena temporada”, agregó.

En este sentido, el referente de los casineros contó que: “No se estaba respetando la cantidad de público que podía ingresar a la sala, no se respetaban los espacios, no se estaban entregando barbijos y algunas cuestiones que tenían que ver con la limpieza de las máquinas una vez que el público apostador las dejaba libres”. “Pero en virtud de que se subsanaron varios inconvenientes, y se creó un comité de crisis para ir evaluando la situación, se decidió reabrir”, aclaró.

No obstante, Settino indicó que “quedó un tema pendiente que es el de los enfermeros y los médicos, que se comprometieron este semana a solucionarlo, y se van a contratar médicos y enfermeros que están haciendo falta porque en el casino circula mucha gente y este tema de la pandemia hay que extremar más los cuidados”.

Con respecto al horario de apertura de las salas, el mismo se redujo porque “en muchos sectores hay falta de personal, trabajadores que tienen patologías anteriores y están exceptuados de sus funciones y por el momento no se podían cumplir las 24 horas”, se indicó.

Por último, se refirió a un conflicto latente que enfrentan los trabajadores de los casinos, referido a la resolución del 31 de diciembre del Instituto Provincial de Lotería y Casino, en la que habilita y reglamenta el juego online, sobre la ley 15.079 que se promulgó durante el gobierno de María Eugenia Vidal. “Nosotros no estamos de acuerdo con esa ley, creemos que se la puede mejorar muchísimo porque además va a afectar nuestra actividad. Queremos que se regule eso”, adelantó. En ese sentido, el jueves los casineros tendrán una audiencia a con las autoridades del Instituto y de la Provincia, en la que se tratará este tema.

Menos juego, más protocolo

Por otra parte, Settino contó que en diciembre la actividad en los casinos fue mucho menor con respecto al mismo mes del 2019. “El volumen de juego estuvo alrededor del 30% de lo que fue el año pasado”, indicó, aunque remarcó que esto se debió a que las salas estuvieron abiertas solo desde el 14 de diciembre hasta el 30.

“No sabemos como va a evolucionar ahora, este lunes es el primer día completo”, agregó con entusiasmo.

Claro que en la actualidad la experiencia de ir un casino cambió mucho con respecto a lo que era previo a la pandemia. Ahora a los asistentes, que deben ingresar obligatoriamente con tapaboca, se les toma la temperatura en la entrada, se les provee alcohol en gel y se les asigna una máquina en la que jugar.

Sin embargo, esta situación no siempre es bien recibida por los apostadores. “Es un público que le gusta jugar en diferentes lugares, tiende a caminar y cuando uno le indica que no puede transitar hemos tenido algunas dificultades porque algunos no les gusta este tipo de cuestiones, pero nosotros tenemos que respetar los protocolos”, concluyó el el secretario gremial de Maestranza y Servicios de Casinos sobre la realidad a la que se tienen que enfrentar los trabajadores del sector.

Con información de La Capital