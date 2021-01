https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.01.2021

18:17

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Pedido solidario

FAMILIARES DE BELKIS FILIPPA

"Se necesitan dos dadores de sangre grupo 0 Rh negativo, para la señora Belkis Filippa, internada en el sanatorio Garay. Para obtener el turno para la extracción, comunicarse al 342 4463988. Muchas gracias".

****

Información sobre la vacuna

LECTORA ATENTA Y PERSONA MAYOR

"Sobre la noticia que publicaron en el El Litoral online, sobre los 5 grupos que no pueden recibir la vacuna contra el coronavirus, amablemente les pido que ese tipo de noticias deben respaldarlas no por un organismo de EE.UU. o de Inglaterra, sino saber qué dicen las autoridades sanitarias del país, en cuanto a los grupos que no pueden ser vacunados; y a qué vacuna se refieren, porque ahí mencionan a la Pfizer, etc. ¿Pueden por favor, perfeccionar o mejorar la información? Muchas gracias".

****

De hombres y cargos

OMAR PEDRO

"Epaminondas, que vivió en el 418 A.C. al 362 A.C., fue un general y político griego del sigo IV A.C. y fue quien convirtiera a la polis de Tebas en la nueva potencia hegemónica de Grecia. Además redibujó el mapa político de Grecia, fragmentó antiguas alianzas y creó nuevas y supervisó la construcción de ciudades enteras. También tuvo gran influencia militar, inventando e implementando diversas y muy importantes tácticas de batalla. En un momento, Epaminondas dijo: 'No es el cargo el que honra al hombre, sino que es el hombre el que honra al cargo'. Viene muy bien estas magníficas palabras de este inteligente griego, las que deberían ser bien entendidas por los políticos argentinos. Hace muchos años ya, que son muy pocos los políticos que honran el cargo y que pasan a la historia sin pena ni gloria. ¿Cuándo será el día en que tantos políticos que tenemos sean capaces de impresionarnos por su humildad, su capacidad, su hidalguía, su honorabilidad y su conocimiento? Y que cuando termine su respectiva gestión, todos podamos decir: este político dignificó su cargo".

****

Tecnología vs. trabajo

ALCIDES

"Hace poco asistí a una convención laboral como oyente y quedé realmente sorprendido y muy preocupado. Pude escuchar por uno de los expositores que la escasez de trabajo en el mundo se ha acrecentado aceleradamente, y no solo es por el problema de la pandemia. Ya venía en caída libre antes de producirse el contagio del Covid-19. Los avances tecnológicos no solo reemplazaron la mano del hombre, sino que la reemplazará aún más y esto es sabido por los expertos laborales del mundo, incluso la O.I.T. está tratando el tema. Más allá de las teorías conspirativas a las cuales no adhiero porque la mayoría de ellas son fantasiosas, pero este tema es real y ya es debatido en muchos congresos mundiales. Cuando veo un joven o un niño, pienso ¿qué mundo le estamos dejando? No hemos sido capaces de pensar en el prójimo y esto tiene sus consecuencias".

****

2021 (Dos mil veintiuno)

HUGO LUIS BONOMO

"El año pasado debe haber sido el peor año de la vida de cualquier ser humano. Pero ya se fue y, nosotros, tenemos la sabiduría, el poder, la voluntad y la viveza para superarlo y dejar atrás todos sus nefastos intentos. De arranque, nomás, tuvo un influjo enigmático sobre todos, tan fuerte que, inclusive los que tienen que, por su profesión, respetar el idioma, lo apodaron veinte veinte. Un misterio indescifrable que, algunos dicen, estaba anticipando lo que venía, y su energía era tanta que, por medio de sus víctimas, anticipó, y remarcó todo el tiempo, que venía a cantarnos las cuarenta. Otros dicen que, el daño, es represalia por no reconocer su identidad. Pobrecito, no sabe con quien se mete; ya festejamos, nos reunimos, comimos, chupamos, dejamos atrás todo lo que hicimos mal, y los medios festejan nuestra alegre vida del veinte veintiuno… ¿Cómo? ¿No fuimos capaces de llamar al nuevo año por su nombre legítimo? Si es así; no nos quejemos si viene a cantarnos las cuarenta y uno".

****

Fiesta

PABLO PÉREZ

"Sugiero que investiguen la fiesta que realizó para año nuevo en la comuna de San Jerónimo Norte. En la plaza, cientos de jóvenes con alcohol en la vía pública, sin barbijo, sin distanciamiento, con música y DJ, ¡una vergüenza!".

****

Llegan cartas

Con solo tres camiones de tierra

CARLOS LANZARO

¡Sugiero una gran y bendita solución para nuestra Municipalidad santafesina!... Con solamente 3 ó 4 camionadas de tierra y algo de piedras (porque no hay presupuesto para asfalto desde hace casi 3 años) junto al personal que tiene abonado con sendos planes de beneficios, se puede brindar a los automovilistas santafesinos un servicio necesario: arreglar -aunque sea provisoriamente para esta temporada de playas-, tapar y alisar los grandes pozos y cráteres que existen desde antaño en el camino de entrada, salida y playa de estacionamiento de la zona de los "nuevos" piletones existentes en la zona oeste del "Parque del SUR ", ya que los mismos son causa de verdaderos destrozos en los elementos mecánicos de suspensión de los automotores. Además de las dificultades físicas que le acarrean a los ocupantes de los vehículos por los zarandeos sufridos al atravesar la superficie lunar, causando molestias en los riñones y otros órganos del cuerpo humano.

Será de mucho beneplácito ver concretado este urgente pedido por el bien de la salud y comodidad del pueblo santafesino. Además es una obra para la cual al erario municipalidad no tiene que asumir costo alguno, porque tierra, piedritas, camiones y maquinaria de alisamiento -como así también personal especializado- ,tiene completamente a disposición. La comunidad se merece estos beneficios y por supuesto embellecerá aun más el paisaje costero de la avenida de circunvalación y el Monumento a la Constitución.

Agradecemos la gentileza de la autoridades del diario El Litoral por su inestimable colaboración en esta solicitud.