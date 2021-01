Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.01.2021

Pedido solidario

MIGUEL ÁNGEL SERAFINI

"Nuevamente, recurro a la Página del Lector de El Litoral, para solicitar la donación del medicamento que necesito y que el Pami no me provee en la cantidad que utilizo y que no alcanzo para comprar. Su nombre es: -Neumoterol 400 mg.- (Budesonida Formoterol, 400/12 mg./dosis). Los teléfonos de contacto son: 3425 92-7844; o bien: 3425 91-9025 (Patricia). Desde ya, agradezco de corazón la ayuda brindada. Que tengan un 2021 bendecido".

Amor a la Patria

OMAR PEDRO

"Permítanme recordar a mis maestras de primer grado. Soy una persona adulta mayor, y a esta edad, quiero homenajear a aquellas docentes que nos hacían querer a nuestra Patria. Nos enseñaban a amar a nuestro país, a nuestros próceres tratarlos con respeto y admiración. En cada acto patrio que se realizaba, nos vestíamos con atuendos de la época y hasta incluso decíamos algunas palabras, imitando y convirtiéndonos en esos próceres. Nos enseñaban a amar a nuestra insignia patria, y llevábamos con orgullo la escarapela. Jamás nadie osaba decir algo en contra de nuestro país o de nuestros ilustres próceres. Así crecimos, con un amor a nuestro país que todavía no se ha ido, ni se irá jamás. Los que tenemos esas vivencias nos iremos de aquí, llevando en nuestro corazón nuestro territorio, nuestros próceres y nuestra bandera. Pero también mi alma llora por el egoísmo, la soberbia y la deshonestidad de muchos políticos, muchos empresarios, muchos gremios y aun muchos ciudadanos civiles que rapiñaron de las arcas del Estado, hasta destruir nuestro futuro. A pesar de todo eso, mi Argentina seguirá siendo maravillosa".

Un gobierno de transición

DANIEL PINO

"Más allá del marco político argentino, siempre estuve convencido de que el gobierno del Dr. Fernández es de transición. Y ciertamente creo que debería ser así. Es un espacio que deja atrás al kirchnerismo y al macrismo. Terminando con esos ismos que nos han sepultado, generando antagonismos que la gran sociedad ya no quiere vivir más. Si el pueblo argentino no escarmienta con los padecimientos que nos han dejado, estaremos a riesgo de la extinción. Creo firmemente, que detrás del actual gobierno, necesariamente debe aparecer una nueva instancia, un programa ético y lógico de propuestas. No sirven esas fórmulas alocadas de muchos postulantes que querrían gobernar sin oportunidad para todos y dejando fuera a una gran masa de argentinos. Eso ya no va, ni el capitalismo carnívoro, ni la izquierda anárquica. Aquí debe aparecer en escena alguien con mucha inteligencia, y una gran capacidad para ordenar y organizar el país. Ya no se puede más tener un país que no trabaja, que no produce, que no proyecta. No se puede tener a la gente en un estado total de indigencia y pobreza y viviendo del Estado, pero se hace necesario darles la gran oportunidad de trabajar. También se debería acabar con los vivos de siempre que viven sacándole la sangre a los argentinos con locos aumentos de sus productos. En fin. Estoy convencido de que si aparece esa persona, el pueblo argentino le dará su voto y comenzaremos otra historia".