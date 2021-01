https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rosario El precio de la soja subió $ 250 y cerró a $ 29.000 la tonelada

El precio de la soja subió $ 250 hasta los $ 29.000 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo y el maíz operaron estables en la mayoría de las posiciones.

En lo que respecta a la soja, la mejor oferta con entrega contractual se ubicó en los $ 29.000 por tonelada, $ 250 por encima de lo ofrecido en la última jornada de la semana pasada; mientras que en dólares, el precio se ubicó en US$ 343.

Para la entrega en febrero el valor fue US$ 345 y para marzo se ofreció un precio de US$ 332, US$ 2 por encima de la rueda previa; mientras que abril se ubicó en US$ 328, con un incremento de US$ 5.

Por el maíz con entrega en enero, se ofrecieron de forma generalizada nuevamente US$ 200 la tonelada, la misma cotización que para el segmento entre febrero y abril.

En tanto, los contratos de mayo se ubicaron en US$ 190, con un incremento de US$ 5; y junio en US$ 180, con una suba de US$ 8.

En cuanto al trigo, se ofrecieron nuevamente de forma abierta US$ 220 la tonelada para la entrega en enero, mientras que febrero permaneció a US$ 222 y marzo en los US$ 230. El tramo entre abril y julio se ubicó en US$ 220 por tonelada.

Por último, el girasol disponible se negoció a US$ 400 la tonelada, mientras que no hubo ofertas por sorgo ni por cebada.

Con información de Telam