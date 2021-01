Antonella Menem, furiosa por no poder ver a su abuelo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.01.2021

En la Clínica Los Arcos, donde se encuentra internado el expresidente y actual senador, la hija de Carlos Jr. no es considerada un "familiar directo"

En la Clínica Los Arcos, donde se encuentra internado el expresidente y actual senador, la hija de Carlos Jr. no es considerada un "familiar directo"

Antonella Menem Pinetta, hija de Carlos Jr., acudió a la Clínica Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, para ver a su abuelo Carlos Saúl Menem, quien se encuentra internado desde el pasado 15 de diciembre, pero le prohibieron la entrada y le dijeron que sólo podía entrar la familia.

"Ojalá pudiera estar ahí para agarrarte la mano y decirte cuánto te amo", arrancó Antonella el posteo que compartió en su cuenta de Instagram con la foto publicada por Zulemita Menem, su tía, sosteniendo la mano del ex Presidente argentino, en cuyo pie reza "Te ganamos 2020".

El 15 de diciembre llevaron a Carlos Menem para un control médico prostático, donde se le diagnosticó una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos. Días después, el exjefe de Estado sufrió una "descompensación renal" y fue inducido al coma. Tras un tratamiento el actual senador tuvo una leve mejoría.

La plata a mí no me va a devolver a mí papá , la plata no me va a recuperar todos los años perdidos de no ver a mí abuelo , no sean ignorantes , antes de hablar de mí averigüen como fue mí vida y la maravillosa mujer q soy ,ya q hablan pestes de mí sin conocerme — antonella menem (@antonella_menem) January 2, 2021

Siguiendo la línea de su misiva 2., Antonella continuó: "Gracias por las veces que nos vimos y el amor que me brindaste. Agradecerte por ser el único que siempre me reconoció". "Lamento que no pudiste conocer a tus bisnietos, pero quedate más que tranquilo que ellos saben cuánto te amo y lo bueno que fuiste conmigo cuando nos veíamos". "Fuerza abuelo, que desde acá estamos orando porque salgas adelante. Te amamos, Dylan, Nahiara, Suyai y yo", concluyó la hija de Carlos Menem Jr., de 31 años de edad.

Al día siguiente, 2 de enero, Antonella Menem retomó las redes sociales para explayarse sobre el mal momento que vivió al intentar ingresar a la clínica. "Recién vengo del sanatorio de los arcos y como ya se suponía que iba a pasar no iba a poder ingresar a ver a mí abuelo, tengo prohibida la entrada. Según dicen, sólo entran familiares directos. ¿Y yo que soy?", planteó con dolor.

"Me tendré que quedar con el último recuerdo que tengo de mí abuelo hace 11 años atrás en el golf en la Rioja, ojalá él se entere que yo fui a verlo. Yo cumplí mí roll de nieta, más no puedo hacer. Toda la vida me hicieron lo mismo y ahora el estando internado tampoco puedo verlo", contó la navegante de rally. "Es muy triste todo, pero yo digo siempre Dios todo lo ve y mí padre también, y estoy más que segura que sabe que yo hice lo que estuvo a mí alcance para verlo", añadió notablemente movilizada.

En otra serie de tuits, Antonella, con quien Zulemita, Zulema y otros integrantes de la familia no han querido tener contacto, indicó: "Siempre para ellos fui la problemática, ser problemática no es ir a ver a mí abuelo o suplicar que me lo dejen ver. ¿Cómo puede ser que no me dejen ni siquiera darle un beso decirle que lo amo? Siento que no tienen corazón", sentenció.

"Para la gente que no sabe hacer otra cosa que criticar, y que me dice que yo solo quiero la plata de mi familia, que quiero prensa, etc, lamento informarles que no es así, si quisiera fama la hubiera tenido hace años. Si quisiera plata les saco todo y jamás pedí un centavo", aseguró tras algunos mensajes que le llegaron. "Sigan hablando", agregó.

Por último, manifestó: "La plata a mí no me va a devolver a mí papá. La plata no me va a recuperar todos los años perdidos de no ver a mí abuelo, no sean ignorantes. Antes de hablar de mí, averigüen como fue mí vida y la maravillosa mujer que soy, ya q hablan pestes de mí sin conocerme", cerró.