Diputados solicitó que se deje sin efecto el aumento autorizado a ASSA

La comunicación aprobada le fue girada a Perotti. Consideran extemporáneo el incremento que llega en momentos que ante la pandemia se recomienda el lavado de manos. Reclamos por Tarjeta de Ciudadanía y por vacunas contra el Covid.

La Cámara de Diputados le pidió al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el incremento en la tarifa de Aguas Santafesinas SA (ASSA) dispuesto mediante una resolución del mes último y exigió que se gestione ante el Enress la realización de la audiencia pública pertinente. La declaración votada en la última sesión del año fue girada en forma inmediata al gobernador Omar Perotti. El aumento autorizado mediante resolución es del 32%.

El texto había sido ingresado a mediados de diciembre por Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad) y votado sobre tablas sin el acompañamiento del bloque justicialista y sí del resto del arco político. "No vamos a acompañar el texto" informó el justicialista Ricardo Olivera quien recordó que "fue decisión adoptada en 2018 el aumento del 60% en la tarifa que se aplicó parcialmente. Durante 2019 no sabemos los motivos, no se completó el incremento" acotó sabiendo que esa decisión fue de la administración que encabezó Miguel Lifschitz, hoy presidente del cuerpo, y que tenía como ministro de Infraestructura al hoy diputado socialista José León Garibay. "Coincidimos en la necesidad de consultar al ente pero el aumento tiene una historia donde se aplicó la primera parte" resaltó el justicialista.

En el recinto, Donnet afirmó que "es grave y preocupante la decisión. Estamos atravesando un contexto social político y económica muy preocupante, la recesión que impacta en el bolsillo. Este aumento viene a profundizar el problema" acotó para luego recordar que el agua es un derecho humano fundamental. Para la joven legisladora el aumento está descontextualizado. "No podemos hablar de un aumento dado en otro contexto. No puede haber aumento sin audiencia pública" insistió. Luego hizo mención a la necesidad del agua para el lavado de mano recomendado como medida protectiva ante el Covid 19.

"Estamos ante un servicio público que garantiza un derecho humano. Así fue reconocido par la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 64/292 del año 2010. La inflación interanual superó el 36°/o, afectando gravemente el bolsillo de las trabajadores, quienes, en su mayoría, han sobrellevado con serias dificultades un 2020 sin actualizaciones salariales. En este sentido, las criterios y fundamentos de la resolución perdieron absoluta vigencia en este contexto particular que exige otro tipo de respuestas" aseguró Donnet.

Tarjeta Única de Ciudadanía

También en la última sesión, la Cámara de Diputados acompañó un planteo de Mónica Peralta (Gen) y Pablo Farías (PS) acerca de cambios en el funcionamiento de la Tarjeta Única de Ciudadanía que administró hasta el año último el Banco Municipal de Rosario. Los autores remarcaron que la entidad es el único banco público que tiene la provincia y que venía administrando el sistema que abarca a 180.000 beneficiarios desde 2008.

El pedido de informes aprobado apunta a conocer si tiene costo alguna la nueva administración ya que era costo cero por parte del Banco Municipal. Farías recordó que siendo ministro de Desarrollo Social le tocó dejar atrás el sistema de tickets para pasar a la tarjeta "mucho más transparente y directo" recalcó. No dejó de recordar las críticas que sufrió entonces el gobierno del Frente Progresista por la contratación directa a una ente estatal "algo permitido por la ley de Administración". Farías recalcó que "no es lo mismo un banco público que un privado. Nos preocupa que también se quiera avanzar sobre depósitos judiciales que administra el Banco Municipal. Sería un ataque a una institución señera. Los 90 nos dejaron como saldo un golpe grande a la banca pública y cooperativa. Esperamos sepa recapacitar el gobierno", acotó el socialista.

Vacuna y federalismo

Oscar Martínez (100% Santafesino) logró apoyo también sobre el final del año a dos proyectos de comunicación referidos a la vacunación contra el Covid 19. Por uno de ellos le pide al Poder Ejecutivo provincial que gestione ante su par nacional que la distribución de las dosis se haga en forma proporcional a la cantidad de casos registrados en cada provincia. El otro, es para que las dosis de vacunas se distribuya en la provincia de manera proporcional a los registrados en cada municipio o comuna santafesina. El legislador valoró el esfuerzo del gobierno nacional en lograr iniciar el proceso de vacunación, siendo muy pocos los países del continente que lo han podido poder en marcha. "Nos preocupa el federalismo que proclamamos y debemos cuidar. Pedimos la distribución en función de parámetros objetivos. Es tiempo de garantizar la distribución federal pero además también internamente para la provincia de Santa Fe. Es necesario construir una Argentina donde todos tengamos el mismo derecho", acotó.

Mesa de diálogo para la pesca

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados expresó "preocupación por la situación en la que se ven inmersas las familias de pescadores en relación a la prohibición dispuesta judicialmente" aunque admitió que se trata de una problemática de antigua data y por ende propuso una serie de medidas.

* Convocar a los trabajadores pescadores y en su caso se los asista económicamente durante el transcurso de la veda como en los casos en los que oportunamente se han efectuado en situaciones de vedas totales o parciales.

* Convocar a una mesa de diálogo donde participen todos los actores y se sumen especialistas en la materia como por ejemplo biólogos, a fin de discutir la situación en su contexto global, el modelo de comercialización, precios referenciales ( pisos ) etc

* Velar por el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores pesqueros, sus condiciones de trabajo y su seguridad.

* Evitar todo tipo de situaciones violentas o represivas y proceder a la devolución de las herramientas de trabajo incautadas a sus propietarios para que una vez finalizada la veda puedan recuperar sus fuentes de ingreso

La postura firmada por todos los integrantes de la comisión que encabeza el radical Fabián Palo Oliver considera "fundamental la urgente respuesta gubernamental toda vez que resulta necesario trabajar sobre el fondo de la problemática. De otra manera sólo estaríamos contemplando un parche transitorio que no termina de resolver la situación estructural. Pasan los años y los pescadores viven por debajo de la línea de pobreza mientras las empresas que monopolizan el mercado ganan cuantiosas sumas, sobreexplotan los recursos naturales sin tomar ningún tipo de riesgos".

Advierte que "de no abordarse la problemática en su contexto y en conjunto, en poco tiempo tampoco tendrán los trabajadores recursos para valerse. Los últimos ciclos de producción se han visto dañados por las bajantes y la ausencia de medidas proteccionistas. Es por ello solicitamos urgente intervención tratándose de una temática de naturaleza alimentaria y que afecta a todos los santafesinos".