El sorprendente blooper de Belu Lucius en MasterChef Celebrity: tuvo un ataque de risa¡y se hizo pis encima!

La instagramer protagonizó un momento desopilante cuando ingresó al mercado con el Polaco y tuvo un accidente tremendo.

Belu Lucius fue la gran protagonista de la última gala de MasterChef Celebrity… y no por su plato precisamente. La instagramer vivió un momento desopilante cuando le tocó ir al mercado con el Polaco a buscar los ingredientes.

Sucede que los participantes jugaron al “gallito ciego” durante los cuatro minutos que tuvieron para ir a comprar y el Polaco tenía que tener los ojos vendados mientras Belu le indicaba dónde estaban los ingredientes.

Ante su dificultad para identificar la derecha de la izquierda, ella comenzó a tentarte de risa ante el desconcierto del cantante, quien le empezó a pedir indicaciones claras para no perder la consigna.

Entonces, en pleno ataque de risa, Belu empezó a decir. “¡Me estoy meando!”, sorprendiendo tanto al Polaco como a Santiago del Moro.

“Me estoy tentando y me voy a mear. Me estoy meando. ¿Entendés que se me está cayendo el chorrito de pis? Esto es un bochorno”, dijo en la entrevista con la producción, todavía tentada.

“Me estoy tentando y me voy a mear. me estoy meando. ¿entendés que se me está cayendo el chorrito de pis? esto es un bochorno”.

Cuando finalmente lograron terminar la prueba de la compra, Belu les dijo a su compañero y al conductor: “Chicos, me hice pis”, despertando las carcajadas de ambos.

Al volver a su puesto en la cocina, Lucius mostró su pantalón mojado y pidió ir al baño mientras una persona de producción pasaba el trapo en el mercado.

Asombrada, Analía Franchín expresó: “Se levantó el delantal y estaba meada”. Por su parte, Vicky Xipolitakis elogió a su compañera: “Me encanta que alguien se haga pis de la risa. ¡Me encantó!”.