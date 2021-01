https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.01.2021 - Última actualización - 10:23

10:21

Córdoba: una funeraria confundió los cuerpos de dos jóvenes fallecidas en un trágico accidente Sumando aún más tristeza a un hecho traumático, los féretros con los cuerpos de dos jóvenes fallecidas en un accidente de tránsito fueron confundidos entre sí por los empleados de la funeraria.

Candela Bonaldi Martínez y Eliana Benítez, ambas de 21 años, murieron en un violento vuelco ocurrido el pasado sàbado en la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Hogar Clase Media, en la zona noreste de la capital cordobesa. Como saldo del siniestro, también falleció un adolescente de 16 años y hubo tres heridos de gravedad.

Las familias de ambas decidieron velarlas en la sede de la empresa Caruso, aunque en horarios diferentes. Pero los empleados de la funeraria dejaron el cuerpo de Candela en la sala reservada para la familia Benítez, y viceversa.

“En la Morgue me dijeron que el cuerpo de mi hermana estaba bien, que no hacía falta reconocerla porque íbamos a poder velarla a cajón abierto. “Vuelvo a casa, y me llaman para decir que ya habían buscado el cuerpo en la Morgue, que estaba muy golpeado y que ellos sugerían que fuera a cajón cerrado. Entonces, les dije que de ser así, queríamos verla", relató la familia Benítez.

Tenés que leer

“La velamos a cajón cerrado. Estuve una hora llorando sobre el supuesto cajón de mi hermana”, agregó Nadia. Quien se percató del error fue la mamá de Candela Bonaldi, a quien velaban luego de Eliana Benítez: “Cuando nos acercamos, la madre de Cande nos pregunta si Eli usaba anillos. Ellos no habían podido ver el cuerpo".

Tras esta revelación, la familia Benítez se contactó con Caruso y pidió que abran el cajón que está todavía en la casa funeraria. “Cuando mi mamá llegó a la empresa primero no querían abrir el cajón, pero después accedieron. Cuando lo abrieron, mi mamá corroboró que quien estaba ahí era mi hermana, y el cuerpo de Candela era el que nosotros habíamos velado y enterrado".