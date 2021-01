https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.01.2021

10:22

Entretelones de la política provincial Línea directa

Opinión

ERCILIO FERRI

"Me solidarizo incondicionalmente con el señor Rogelio Alaniz. Los nazis y fascistas de todo pelaje, que pululan en este país como un cáncer, quieren acallar las voces disidentes. Por lo tanto, vuelvo a repetir: mi solidaridad es total y absoluta, al compañero y amigo, aunque no lo conozca personalmente, Rogelio Alaniz. Coincido con él, total y absolutamente con todo lo que dice. Les guste o no a los fascistas y nazis; pero ese es el país que tenemos, desgraciadamente".

La grieta duele

ROBERTO ACUÑA

"Argentina duele... hasta los huesos. Argentina está destruida y su verdugo ha sido su misma sociedad. Me da pena leer diarios, escuchar radios, mirar la televisión que son tendenciosos. Donde uno quiere escuchar algo coherente, no puede, porque hay argentinos peleándose 'como chanchos', decía mi abuelo. Me duele leer incluso en las redes sociales lo que se dicen macristas y kirchneristas; da sensaciones nauseabundas percibir esta sociedad en descomposición. El Titanic no se está por hundir, ya se ha hundido y todavía seguimos discutiendo en su cubierta. Pero lo más impresionante es que todavía no se han dado cuenta muchos políticos de que ya estamos bajo el agua".

Falsa democracia

UN LECTOR

"Viendo los resultados de la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no puedo menos que hacer esta reflexión: dice la Constitución que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. El problema es que nuestros legisladores no representan a nadie; ni la voluntad de los que los eligieron, ni de los lugares que teóricamente representan. Esta es la falsa democracia en la cual vivimos, donde la voluntad de la gente no es respetada y donde los intereses, a través de nuestros representantes, funcionarios, legisladores, los intereses de todo tipo, económicos, políticos, prevalecen".

Aborto

MARIO PILO

"Nuestra Asociación Civil Anticorrupción anticipa que en febrero de 2021 iniciará acciones de inconstitucionalidad manifiesta contra la ley de legalización del aborto, pudorosamente llamada de Interrupción Voluntaria de la maternidad. No lo hacemos por principios religiosos o valores éticos; no es nuestra función ser comisarios del pensamiento. Sino por valores jurídicos ante su ilegalidad manifiesta, que legisladores ignorantes, adictos al poder político parecen olvidar. Mientras sea legal y vigente el nuevo Código Civil de los argentinos todos, que establece la vida con personalidad jurídica, es decir sujetos de derecho desde la concepción en el seno materno, suprimirla es y será aborto delictivo. Y si se pretende basar esta cuestión en tratados internacionales de legalización se olvida que el orden y la prioridad es primero la Constitución, las leyes constitucionales, las leyes que en su consecuencia se dicten: Código Civil, Código Penal, etc., y luego los tratados, como lo dice el artículo 31 de la propia Constitución. Hemos hecho llegar nuestra opinión a los legisladores por Santa Fe, averiguar cómo votó el pueblo, incluso con la doctrina alemana, que mientras hay huevo o cigota no hay vida. Cuando se forma el feto con actividad neuronal hay vida y eso ocurre entre la primera y segunda semana, 10 a 12 días después del embarazo. El que quiera oír, que oiga; el que quiera ver, que vea; el que vota por órdenes políticas no es un legislador, es un vividor oportunista que nunca más debe ser votado".