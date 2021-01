https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.01.2021 - Última actualización - 10:50

10:46

Prevención Paraná extrema medidas de control en embarcaciones tras el incidente del domingo

Este domingo un yate con más de 25 personas a bordo comenzó a hundirse, en momentos en que disponían a cruzar hacia la “Isla Bonita” en la ciudad de Paraná.



A raíz de este incidente, la Municipalidad de la ciudad, Prefectura y Policía junto a clubes náuticos acordaron pautas para un mejor control en lanchas o yates con el objetivo de evitar que se violen las normativas vigentes por la pandemia.

El secretario de Gobierno, Santiago Halle, explicó: “Hay dos cuestiones fundamentales: en el momento de la bajada de lanchas y las embarcaciones tiene que haber controles estrictos en la tripulación y en los roles que se informan. Las embarcaciones deben cumplir con las medidas dispuestas según los protocolos vigentes. Hoy en día todas las embarcaciones tienen que viajar con capacidad reducida; por ello se deben acentuar los controles en esa etapa. La segunda, es la relacionada a las fiestas que se realizan en islas o cercanías de Paraná. Resulta necesario ejercer un control más estricto en el río, el cual se encuentra a cargo de Prefectura, a fines de evitar aglomeración de gente, tratar de que estas situaciones no se repitan sabiendo que son islas no habilitadas por el Municipio y lugares que no están habilitados como balnearios, con los peligros que ello conlleva para la ciudadanía”.

Foto: Gentileza.

En cuanto a lo abordado en la reunión, Halle contó que “se trató la necesidad de acentuar esos controles a la hora de la salida de las embarcaciones, sabiendo que los clubes y guarderías habilitadas son autoridad de aplicación en ese caso. Ellos tienen la responsabilidad de controlar y le pedimos que sean más estrictos porque hay reglas que están para ser cumplidas”.

Luego agregó: “Se va a tratar de brindar todo el apoyo logístico desde la Municipalidad para evitar que sigan ocurriendo estas situaciones, procurando trabajar en conjunto”.

Con respecto al comportamiento de la gente, las aglomeraciones y el cuidado que se debe tener para evitar más contagios, el secretario de Gobierno expresó: “Los ciudadanos tenemos libertades y responsabilidades; derechos y deberes. Estamos en una situación excepcional, desgraciada, que viene desde hace tiempo. Se entiende el desgaste de la gente, de los jóvenes, la necesidad de tener un lugar de esparcimiento. Pero hay que esperar un poco más, estamos cerca de salir de esta situación y hay que ejercer las libertades responsablemente; debemos priorizar el cuidado y la salud de todos y todas. Hay que procurar ser responsable y eso cabe en cada uno”.

De la reunión también participaron el subsecretario de Coordinación de Gestión, Nicolás Parera Denis; el director de Habilitaciones, Guillermo Comas Cancio; y el coordinador general de Servicios Públicos, Lucas Feltes. Además estuvieron: por parte de la Policía de Entre Ríos, el Jefe Departamental Paraná, Raúl Menescardi; en representación de Prefectura, la Subprefecto Carina García; por el Club Náutico Paraná, Rubén Cettour y Mauricio Krevisky; por el Paraná Rowing Club, Claudia Renaud y Miguel Bonetti; por la Guardería de Lanchas Lerch, Juan Carlos Lerch; y por la Guardería Náutica Silvana Ascúa, Juan Venturini.