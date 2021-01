Rocío Oliva le respondió los tuits a Dalma Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.01.2021 - Última actualización - 11:50

11:28

"¡Probá qué pasa un mes en tu laburo sin nombrarnos!", la categórica respuesta de la hija de Diego Maradona al ver la respuesta que la última novia del astro del fútbol le brindó en "Polémica en el bar".

Para quienes no están al tanto de la pelea, hay que aclarar que todo comenzó este lunes por la mañana cuando Rocío Oliva fue al ciclo "Informados de todos" (América Tv) y habló sobre el vínculo en Dubai entre Diego Maradona y las hijas que éste tuvo con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna.

Oliva dio a entender que el vínculo entra las dos chicas y su padre se fue cortando a medida que avanzaba la batalla legal entre Diego y Claudia.

Esto derivó en una catarata de tweets por parte de Dalma hacia Rocío:

No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA ,para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... (sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 4, 2021

Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo... — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 4, 2021

Por la noche y tras leer los escrito en la red social, Oliva tomó la palabra en "Polémica en el bar", uno de los programas en los que participa activamente.

"Yo no insisto, salieron los audios de Diego donde él dice que no fue al casamiento porque no invitaron a sus hermanas. Voz autorizada de Diego. No creo que nadie se pueda ofender porque lo dijo Diego. Tampoco me puede poner un bozal a mí para que no cuente lo que viví con Diego. Yo si quiero lo digo. El tema si puedo hablar de ella y de la hermana, yo estoy hace un año en los medios, en la radio, televisión, no es de ahora porque hablo de Diego", contestó Rocío.

"Al cementerio no puedo ir. No me dejan que lo haga. Nadie puede entrar solo su familia directa. Yo sé que no puedo entrar. Hay custodia. No quiero que me pase lo del velorio", le respondió puntualmente.

Al ver el programa, Dalma agarró su teléfono celular y fue lo más ácida que pudo con su posteo en Twitter.