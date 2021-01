https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.01.2021

13:00

Levy y Cantón no seguirán Regatas Corrientes volvió a los entrenamientos

El equipo de Regatas Corrientes regresó este lunes a los entrenamientos, de cara a la reanudación de la actividad en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), sin los internos Jamaal Levy ni Omar Cantón, quienes fueron ''cortados'' por la dirigencia del club ''remero''.

El plantel retornó a las labores, tras el receso de fin de Año, a las órdenes del asistente Ignacio Barsanti, asistido por el preparador físico Fernando Suárez.

Regatas ya no tendrá en sus filas al ala pivote Levy (2,6 puntos y 3,3 rebotes de promedio) ni al centro rosarino Cantón (9,7 puntos y 2,8 rebotes de promedio), quienes no seguirán por ''cuestiones deportivas'', al no satisfacer sus rendimientos durante el primer tramo del certamen.



Por ende, la dirigencia se halla abocada a la incorporación de, al menos, un reemplazante para que juegue en la zona de la pintura, bajo los tableros. Uno de los apuntados es Agustín Cáffaro, de San Lorenzo.

El entrenador principal Lucas Victoriano se reintegrará a las prácticas el miércoles, luego de exhibir ''complicaciones en los vuelos'' que lo traerán de retorno a la Argentina, según confió el departamento de prensa del club.

El equipo practicará durante la semana y viajará a Buenos Aires entre viernes y sábado, para reanudar oficialmente la competencia el lunes 11 ante Oberá Tenis Club, por la fecha 9 de la LNB.

Las estadísticas de Regatas hasta el receso

Figura en la séptima colocación en la tabla, con una marca de 11 encuentros ganados y 7 perdidos.

Es el segundo equipo con mayor promedio de puntos por partido: 82,3 %

El tercero con mayor eficiencia: 86,3 %

Está sexto en robos por partido: 4,5 %

Tercero en efectividad en tiros de dos puntos: 54,4 %

Primero en porcentaje de libres: 76.9 %

Paolo Quinteros es el líder en efectividad en libres: 86,9 %



