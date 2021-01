https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.01.2021 - Última actualización - 16:19

16:10

El presidente de la comisión de Salud del Senado, Mario Fiad (UCR), presentó un proyecto de comunicación en el que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que brinde un informe sobre cómo será la campaña de vacunación masiva, la estrategia de elección de las vacunas, y si las elegidas tienen las garantías de bioseguridad necesarias.

Desde el Senado Solicitaron informes al Gobierno sobre la estrategia de vacunación El presidente de la comisión de Salud del Senado, Mario Fiad (UCR), presentó un proyecto de comunicación en el que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que brinde un informe sobre cómo será la campaña de vacunación masiva, la estrategia de elección de las vacunas, y si las elegidas tienen las garantías de bioseguridad necesarias. El presidente de la comisión de Salud del Senado, Mario Fiad (UCR), presentó un proyecto de comunicación en el que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que brinde un informe sobre cómo será la campaña de vacunación masiva, la estrategia de elección de las vacunas, y si las elegidas tienen las garantías de bioseguridad necesarias.

Con la polémica abierta sobre la confiabilidad de la vacuna Sputnik V de origen ruso, el senador de Juntos por el Cambio pidió esperar a que el organismo apruebe fehacientemente las vacunas para recién aplicarlas a la población con posterioridad a ello.

"Todos sabemos la excelencia del ANMAT en nuestro país y el trabajo que está realizando para evaluar las vacunas, como lo hizo con la de Pfizer y la de Oxford-AstraZeneca, que ya las han aprobado, y como ahora lo está haciendo con la Sputnik V, que aún está siendo estudiada. El Gobierno debe ser responsable y aguardar la aprobación de este organismo para recién aplicarlas a la población", resaltó el jujeño.

La iniciativa presentada por Fiad apunta a que se proporcione información sobre los criterios de elección de las vacunas, y los criterios para su distribución a lo largo y ancho del país, luego de la primera tanda destinada a los grupos prioritarios (personal de Salud).

Por otra parte, indaga sobre la efectividad y la eficacia de la vacuna rusa, aprobada de emergencia por el Ministerio de Salud.

"Está claro que la vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas, y celebramos que hayan llegado dosis de esperanza a nuestro país, pero exigimos más información sobre esta vacuna. Es necesario que las vacunas que se le están aplicando a la ciudadanía sean seguras y hayan pasado por todos los procesos de prueba", se señala.

Por último, el proyecto reclama información sobre las negociaciones con el laboratorio Pfizer, que quedaron estancadas por presuntas "condiciones inaceptables" que la compañía de origen estadounidense habría exigido al Gobierno.

"Argentina quiere sanar y en estos últimos días hubo mucha información contradictoria y poco clara. Esto preocupa a la sociedad y crea un alto nivel de incertidumbre. Le pedimos al Gobierno que brinde información específica y que articule las acciones necesarias para que a los argentinos, en el corto plazo, se les brinde la vacuna segura y eficiente", finalizó el legislador radical.

La iniciativa de Fiad es acompañada por las firmas de los senadores de Juntos por el Cambio Humberto Schiavoni, Juan Carlos Marino, Pablo Blanco, Néstor Pedro Braillard Poccard, Julio Cesar Martínez, Alfredo De Angeli, Claudio Poggi, Esteban Bullrich, Víctor Zimmermann, Laura Rodríguez Machado, María Belén Tapia, Martín Lousteau y Silvia Giacoppo.

Jóvenes sin control

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, remarcó que en su territorio se están desarticulando entre 10 y 15 "fiestas clandestinas" por noche y aseguró que los jóvenes "se juntan sin ningún tipo de cuidado", aunque se manifestó contrario a cerrar la temporada de verano. "Los jóvenes no se quedan encerrados en su casa. Estamos desarticulando entre 10 o 15 fiestas clandestinas por noche. El rango de edad de los contagiados ahora son los más jóvenes porque se juntan sin ningún tipo de cuidado", indicó.

Ofrecimiento chino

El presidente de China, Xi Jinping, le aseguró a su par Alberto Fernández que su país "está dispuesto a trabajar" con Argentina para promover la cooperación de alta calidad y avanzar en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.

El mandatario chino se pronunció así en el marco de un intercambio de cartas con Alberto Fernández, en medio de una negociación que mantiene la Argentina para acceder a las vacunas de los laboratorios Sinovac y Sinopharma, orginarios del país asiático.

"China está lista para reforzar la cooperación con la Argentina en la investigación, desarrollo y aplicación de vacunas contra la Covid-19, y continuará ofreciéndole al país sudamericano apoyo y ayudas dentro de su capacidad en la lucha antipandémica", sostuvo Xi Jinping en su misiva, según consignó la agencia china Xinhua.

El Gobierno argentino está negociando la compra de un lote de vacunas de Sinovac a través del Instituto Butantan, laboratorio público brasileño del estado de San Pablo.

También se busca acceder a 15 millones de dosis de la vacuna de Sinopharma, de la cual se están realizando ensayos clínicos en la Argentina en la Fundación Huésped.

La negociación sobre esta última vacuna es la que más avanzada estaría tras la carta del presidente chino, y trascendió que el gobierno de Alberto Fernández espera cerrarla en breve y poder recibir un primer cargamento antes de que finalice este mes.

Situación en provincia de Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el vice, Nicolás Kreplak, coincidieron en la necesidad de que la Provincia endurezca las medidas para contener la reciente suba de casos de Covid-19, y no descartaron volver de fase en la cuarentena e incluso establecer un "toque de queda sanitario".

"No descartamos tener horarios del día en los cuales no se podrán realizar actividades ni públicas ni privadas. No queremos que las playas, en ningún horario, tengan la concentración que se vio", planteó Kreplak, consultado sobre la situación de la provincia frente a la multiplicación de contagios de coronavirus tras las fiestas de Fin de Año y en medio del inicio de la temporada de veraneo.

Sobre la chance de establecer un "toque de queda sanitario", el funcionario respondió: "Hay que ver cómo se operativizan las medidas".

"Si hay silencio durante las noches, una fiesta clandestina es fácilmente detectable", agregó al respecto en declaraciones radiales.

Kreplak además remarcó que en la Gobernación bonaerense están "preocupados por el aumento de casos" y sobre esa cuestión subrayó que se retrocedió "más de dos meses en las últimas tres semanas".

En este contexto, el viceministro aseguró que "hay consenso con los intendentes (de la Provincia) de que algo hay que hacer", aunque reconoció que la dificultad es "cómo se operativizan las medidas".

Por último, Kreplak señaló que habrá novedades sobre las futuras medidas "en el transcurso de estos días".