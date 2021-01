Siguen las tensiones entre Nación y CABA

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno de la Ciudad ratificó que no concurrirá a la reunión que convocó el Gobierno nacional para debatir los recursos de seguridad del distrito y, al respecto, consideró que asistir al encuentro sería "como ir a un partido de fútbol que ya terminó".

En medio de la tensión entre ambas administraciones por este tema, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta consideró que no se puede discutir "donde el resultado ya está puesto", porque la ley que le quitó fondos a la Ciudad "ya está sancionada".

Al respecto, la gestión porteña recordó que "por este tema se hizo un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema" y señaló que no ir a la reunión del Gobierno nacional significa "ser coherentes" con esa estrategia.

"Eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar. En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos", afirmó el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli en declaraciones al canal A24 .

Este domingo por la noche, la Nación había reiterado la convocatoria al diálogo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para intentar llegar a una salida negociada en torno al conflicto por la quita de recursos coparticipables que se destinan al funcionamiento de la Policía de la Ciudad, luego de la negativa de las autoridades porteñas.

Los ministerios de Interior y de Economía repitieron la invitación a través de una carta en la cual apelaron al "diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones", pero la Ciudad mantuvo su postura de no acudir.

Pichetto, Macri y las candidaturas

El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "no puede ser candidato" presidencial si el ex mandatario Mauricio Macri no lo apoya.

"Creo que no puede ser candidato si Macri no lo apoya, es fundamental el respaldo. Macri tiene lo que tuvo siempre Cristina: 25 o 30 puntos duros de todas las encuestas", subrayó.

"¿Te gusta? ¿No te gusta? Tendrá 60 de negativa, como le gusta a los muchachos vender la imagen. Creo que esas encuestas no valen nada, pero tienen ese núcleo duro que los apoya, que los acompaña y que los identifica con un conjunto de ideas, también", agregó.

El ex senador reconoció que "Larreta es un emergente y puede ser un buen candidato", pero aseguró que no podría enfrentar a Macri en una interna porque el mayor peso en términos de liderazgo dentro de Juntos por el Cambio sigue siendo del ex presidente.

"Hay que ver qué pasa, cómo se desarrollan los eventos. Pero el líder está identificado con un núcleo de ideas, con una visión de la Argentina, con el hecho de que te conocen en cualquier pueblo más chiquito de la Argentina. Tu cara está identificada con un conjunto de ideas centrales. Eso es un liderazgo. Después la candidatura es otra cosa. Podés ser candidato y no ser líder", dijo, al diferenciar a Rodríguez Larreta de Macri.