Los Piratitas, un club que trabaja en lo social

La pandemia que golpeó al 2020 frenó muchas actividades, una de ellas la Liga Santafesina de Fútbol, pero Los Piratitas siguieron trabajando en lo social y ayudando al barrio Adelina Centro de Santo Tomé con el funcionamiento de un merendero.

Por Joaquín Suárez

A comienzos de 2019, Los Piratitas eran noticia por su ingreso a la Liga Santafesina Fútbol en todas sus categorías. Muy pocos conocían sobre esta institución ubicada en pleno barrio Adelina Centro de Santo Tomé. Todos los clubes que visitaron su establecimiento se llevaron una grata experiencia, no por lo futbolístico sino por lo social.

Los Piratitas no solamente es un club de fútbol, sino también es una institución que trabaja en la parte social. En el club funciona un merendero, el cual ayuda a los chicos de la institución y sobre todo a las familias del barrio Adelina, uno de los más humildes de Santo Tomé.

En diálogo con El Litoral, Alejandro Ojeda, presidente de Los Piratitas, habló sobre el funcionamiento del mismo: "La pandemia no frenó el merendero, en los primeros meses paramos, pero la necesidad era muy grande, por lo cual decidimos volver a abrir. Habíamos implementado un comedor, pero al no haber ingresos decidimos dejar el merendero solamente, no le queremos fallar a la gente, ¿Cómo le decís a una persona necesitada que no hay comida? La leche es mucho más fácil de conseguir, la Acción Social de la Municipalidad de Santo Tomé nos da una gran mano".

-¿Cómo es el funcionamiento del merendero hoy en día?

-Mi esposa es la encargada de realizarlo y hoy en día lo hacemos en mi casa, los viernes únicamente entregamos la leche con torta frita. En estos días festivos un anónimo llegó al merendero y nos entregó pan dulce, turrones y alfajores para realizarle un presente a todas las familias, son acciones que nos llenan el alma a nosotros.

-Acción Social de la Municipalidad de Santo Tomé los ayuda, ¿Reciben otro apoyo?

-Hay anónimos que donaron garrafas, otros donan quemadores, el municipio nos da una mano con la leche, el cacao y el azúcar, luego con las tortas fritas vamos sacando de donde no hay para poder darle a los chicos.

-Mantener un merendero claramente es un gran sacrificio, pero la cara de felicidad de los chicos no te la borra nadie…

-No hay palabras para describir la felicidad que tienen esos chicos. En época de clases, el chico va al comedor de la escuela y es lo único que recibe en el día, ya que uno no sabe si ese nene come a la noche. Cuando le das la leche junto a la torta frita, ese chico se va muy feliz y nosotros también, porque sabemos que se va a dormir con la panza llena. Nosotros siempre fuimos un club social, hay que ayudar a los chicos, hemos sacado a muchos de las drogas, vandalismo, alcoholismo, rebeldía y demás situaciones feas. Nosotros primero formamos personas y luego futbolistas.

-¿Cómo está el club actualmente?

-Nos golpeó muy fuerte en la economía, no hay que dejar caer al club. El año pasado logramos participar de la liga, donde fuimos viendo y aprendiendo muchas cosas que a nosotros nos hacían falta, un ejemplo son las duchas para los chicos, las cuales a partir de este año estarán presentes, acomodamos los baños y vestuarios, implementamos una secretaría en el club... Siempre hay que mirar para atrás y solucionar los problemas, para que luego sigamos creciendo como institución.

-Todavía no está confirmada la fecha de vuelta a la actividad oficial en Liga Santafesina, ¿Los Piratitas tiene pensado hacer una pretemporada en el mes de enero?

-Hace un par de semanas estuve reunido con Luis Raviolo y todo su cuerpo técnico, donde me comentaron que la idea de ellos es arrancar el 18 de enero con unas pruebas de tres días, para luego focalizarse en lo que es una pretemporada con protocolos y empezar a entrenar, así después cuando la Liga oficialice la vuelta a la actividad, no nos agarre en desventaja. Pero dependemos de la Liga Santafesina, porque están los seguros, si vos abrís el club los seguros empiezan a correr, necesitamos que haya certezas sobre la vuelta de la actividad, para que nosotros nos empecemos a preparar. La Liga Santafesina es de alta competencia, nuestra categoría que es el ascenso, es mucho más físico, con bastante fricción, tenemos que estar en óptimas condiciones, no podemos dar ventajas, como las dimos el año pasado. Acá se compite por los puntos.