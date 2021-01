https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.01.2021 - Última actualización - 19:47

19:45

Ante el gran crecimiento de los casos positivos de Covid-19 en la ciudad cabecera del departamento homónimo, la Junta de Defensa Civil decidió reunirse el lunes por la noche para tomar algún tipo de determinación debido a que la situación sanitaria genera una gran preocupación en la comunidad.

Preocupación en el noroeste provincial por el incremento de contagios San Cristóbal: hay 90 casos activos y se disponen nuevas restricciones Ante el gran crecimiento de los casos positivos de Covid-19 en la ciudad cabecera del departamento homónimo, la Junta de Defensa Civil decidió reunirse el lunes por la noche para tomar algún tipo de determinación debido a que la situación sanitaria genera una gran preocupación en la comunidad. Ante el gran crecimiento de los casos positivos de Covid-19 en la ciudad cabecera del departamento homónimo, la Junta de Defensa Civil decidió reunirse el lunes por la noche para tomar algún tipo de determinación debido a que la situación sanitaria genera una gran preocupación en la comunidad.

Por Noelí Rojas

Después de debatir sobre las posibles medidas a realizarse y tras la exposición de los directivos del hospital sobre el aumento en los hisopados que se llevan a cabo semanalmente, los integrantes de la Junta decidieron limitar todo tipo de circulación de 22 a 6 por un período de 14 días, excepto las personas que pertenecen al grupo de actividades esenciales. Esta determinación se sugirió elevarla a la Junta Departamental.

Además se tomaron otras medidas complementarias:

- Insistir en la toma de conciencia de la población.

- En caso de tener síntomas llamar al 0800 555 6549 y no concurrir al hospital.

- Cumplir con el aislamiento obligatorio del grupo familiar conviviente.

- Insistir con los protocolos en los comercios, concurrir con barbijo, tener alcohol en gel y controlar el número de personas que concurran.

- Fuerte campaña publicitaria en redes sociales, canal local, radios y publicidad callejera.

- Somos los únicos responsables de nuestros actos. Nos cuidamos entre todos.

“Nos pareció correcto volver a reunirnos mientras salen los decretos nacionales y provinciales. Estamos todos a la espera, pero fundamentalmente tenemos que seguir insistiendo con la toma de conciencia. No son sólo los chicos, vemos también los grandes en grandes juntadas, en los bares todos amontonados y no son los jóvenes, creo que no es únicamente echarle la culpa a los jóvenes, hay gente grande que hace oídos sordos y, al que le toca, después lo lamenta y se lamenta”, fueron las palabras del intendente Horacio Rigo.

La prevención de la enfermedad y los cuidados que se deben tener para no contagiarse son de público conocimiento y son muchísimas personas las que no cumplen las recomendaciones. Esto genera una intranquilidad en toda la sociedad y miedo para los adultos mayores que están en riesgo permanentemente. Al crecer la curva de contagios, San Cristóbal está considerada una ciudad de transmisión comunitaria de coronavirus.

Este martes, el reporte del hospital local indica lo siguiente:

- Casos positivos activos en la ciudad: 90.

- Casos sospechosos: 98.

- Fallecidos: 10.

- Personas recuperadas: 240

“El número de casos y el número de hisopados que se han realizado se duplicó en las últimas dos semanas. Veníamos haciendo un promedio entre 16 y 20 hisopados cada vez que hacíamos y en estas dos últimas tandas se hicieron 50 hisopados aproximadamente. A nivel zonal, el aumento en los casos a nivel localidad San Cristóbal aumentó muchísimo. Seguimos teniendo un bajo número en cuanto al llamado al 0800, por eso se sigue cuestionando el número que se presenta en cuanto a aislamiento, hacemos una llamada y tenemos por grupo familiar entre 4 y 12 personas. Tenemos que restringir más el horario así sea transitorio por una semana, por diez días o por lo que se pueda hacer, porque durante el día se ve muchísima circulación en las calles. Llamamos a la comunidad a la concientización y a la empatía de cada uno”, explicó la Dra. Mariela Eyvastre, directora del hospital Julio Villanueva, quien insistió en que las personas cumplan con el aislamiento preventivo como un deber ciudadano.

De todos modos, las medidas pueden variar semana tras semana dependiendo del número de casos de Covid-19 que se presenten.

La zona

En el caso de las otras ciudades del departamento San Cristóbal, Ceres registra 117 casos de coronavirus activos, San Guillermo, 43 y Suardi, 13. En estos lugares todavía no se tomaron nuevas determinaciones, pero se aguarda que lo hagan en los próximos días.