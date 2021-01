El "Pulguita" salvó la noche

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Sabalero" ganó 2 a 0 en Tucumán, la apertura del marcador se dio a los 37 del segundo tiempo con una nueva genialidad de Luis Miguel Rodríguez. En tiempo adicionado Facundo Farías de contragolpe y sin arquero anotó el segundo.

La mínima expresión este martes por la noche en Tucumán, la previa ya lo pintaba: dos equipos que no jugaban absolutamente por nada y con tribunas vacías, luego, ya con el balón "rodando", dos rivales que no se atacaron nunca y que jugaron un amistoso.

Sobre el final se iluminó el mejor jugador sabalero, que con una gambeta y una definición muy sutil anotó la apertura para que luego en el último minuto de juego el pibe Farías anote el segundo. Todo lo que pasó en el partido se puede resumir mirando a partir del minuto 37 cuando Rodríguez recibe el pase de Santiago Pierotti; antes "dolieron" los ojos.

El inicio

En realidad el partido no arrancó nunca en los primeros 45 minutos, ya que si bien los 10 de arranque fueron los típicos "de estudio", esto se extendió hasta el final de la etapa, una etapa donde hubo un solo amonestado.

La primera llegada fue para Colón, cuando por derecha Rodrigo Aliendro se metió en el área muy ajustado a la línea de fondo, el volante remató, el balón pegó en Lucchetti y en el rebote le dio en la mano al jugador sabalero, por lo que la jugada fue invalidada.

La única

Por derecha avanzó Goez que recibió un rebote tras un centro mal tirado, el colombiano habilitó a Rodrigo Aliendro quien metió un centro para que en el primer palo la peine Tomás Chancalay, la pelota se fue muy cerca del segundo palo ante un Lucchetti que solo atinó a mirar.

Fue eso y nada más (con tanta miseria se puede sumar el cabezazo de Lértora, lejos por encima del travesaño tras un tiro de esquina), y de los dos lados, porque luego el juego se hizo pesado y aburrido, tampoco podemos apuntar un "trabado en el mediocampo" porque tampoco eso pasó, los jugadores se prestaron la pelota un rato para cada lado y absolutamente nada más.

Leonardo Burián no tocó nunca la pelota y casi lo mismo pasó con el arquero local que solo trabajó en la llegada de Aliendro, después nada más.

Fue amonestado Gonzalo Piovi promediando la etapa y después nada más.

El complemento

Ninguno de los dos entrenadores decidieron realizar cambios y tampoco nada cambió en el trámite del partido, todo siguió de la misma forma jugando "años luz" de distancia de los arcos.

A los 15 Javier Toledo que estaba amonestado fue abajo contra Aliendro y Andrés Gariano que siempre siguió de cerca el juego le mostró otra amarilla y por ende la roja, de esta manera el local se quedaba con uno menos y asomaba la esperanza que el partido cambie, que Colón con un hombre más asuma el protagonismo.

El error

Sobre los 20 minutos Eduardo Domínguez mandó al pibe Farías a la cancha y la intención era que reemplace a Gonzalo Piovi, pero el asistente anotó el 8 y el cambio se hizo por Goez, rápidamente Domínguez se acercó para advertir la situación, pero el cambio estaba hecho y no había vuelta atrás.

Un par de minutos después salió Piovi y fue Santiago Pierotti el que lo reemplazó, pero nada modificó a lo que seguían ofreciendo los 21 futbolistas dentro del campo de juego.

Sobre el final

A los 37 minutos apareció la gran figura del "Pulguita" Rodríguez, una jugada desde el fondo que recibió Pierotti, para habilitar a Rodríguez, el tucumano se metió en el área y tras dejar dos hombres en el camino, aprovechó la cobertura que le hizo el propio Pierotti, para acomodar la pelota para su pierna derecha y "picarla" por encima de Lucchetti para meterla en el segundo palo: golazo! uno más de este enorme definidor.

El hermoso gol de Luis Miguel Rodríguez cerró todo, porque nuevamente el juego regresó a lo que fue a lo largo de los 90 minutos, Colón tuvo una contra que desperdició y una oportuna salida de Leonardo Burián cortó un centro que traía peligro.

No pasó más nada en el partido, pero sobre el final y de un tiro de esquina para los tucumanos, donde fue a buscar Luchetti, salió un rechazo y de contra le quedó libre el terreno y sin arquero para Facundo que avanzó hasta prácticamente meterse dentro del arco con pelota y todo. 2 a 0 y final del encuentro.

Colón logró en la cuarta fecha su primera victoria en la Zona B de la Fase Campeonato, en lo que fue la despedida del "Ruso" Ricardo Zielinski tras una exitosa etapa en Atlético Tucumán.

Atl. Tucumán 0 | Colón 2

Atl. Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Guillermo Acosta y Nicolás Aguirre; Leonardo Heredia y Javier Toledo. D.T.: Ricardo Zielinski.

Suplentes: Tomás Marchiori, Mauro Osores, Agustín Lagos, Franco Mussis, Hernán Rosales, Jonás Romero, Kevin Isa e Ignacio Maestro Puch.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Yeiler Góez y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Tomás Chancalay. D.T.: Eduardo Domínguez.

Suplentes: Ignacio Chicco, Stefano Moreyra, Guillermo Gonzalvez, Gian Nardelli y Eric Meza.

Goles: en el segundo tiempo, a los 37 min., Rodríguez (C); a los 49 min., Farías (C).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 18 min., Augusto Lotti por Melano y Ramiro Carrera por Acosta (AT); a los 20 min., Facundo Farías por Góez (C); a los 23 min., Santiago Pierotti por Piovi (C); a los 35 min., Ramiro Ruiz Rodríguez por Aguirre (AT); a los 42 min., Brian Farioli por Rodríguez (C); a los 43 min., Matías Alustiza por Heredia (AT).

Amonestados: Toledo y Aguirre (AT); Piovi, Chancalay y Garcés (C).

Incidencias: en el segundo tiempo, a los 15 min., expulsado Toledo (AT) por doble amonestación

Árbitro: Andrés Gariano.

Cancha: Atlético Tucumán.