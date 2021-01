https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.01.2021

A través de las redes sociales Gianinna Maradona contó detalles desconocidos del velatorio de Diego

A través de sus redes sociales, Gianinna Maradona, salió a despegarse de la suba de contagios de coronavirus que algunos sectores apuntan al funeral de su padre en Casa Rosada.

La hija del 10 dijo por Twitter: "No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto sola con mi familia y que no culpen a él por los contagios". Luego pidió: "Respeto a él que está en el cielo, respeto por los que quedamos acá llorando a nuestro papá, a un hermano, un abuelo, un amigo...".

Posteriormente, Gianinna contó algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo se organizó el velatorio y qué pasó con los desmanes en casa de gobierno.

"El 25 yo particularmente no quería siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que papá se lo merecía y fuimos", escribió, y agregó: "Él llegó más tarde porque tardaron en la autopsia. Pidieron que lo llevemos a un lugar para que la gente pueda pasar y se despida".

"Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí y tampoco lo íbamos a dejar solo", agregó.

"Accedimos a que sean más horas pero los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos y la garganta. Entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá. Era Insostenible", publicó.

"Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas. Lamentablemente, él no podía seguir ahí. En esas condiciones, no. No se lo merecía", cerró.