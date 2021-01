Preocupada por el aumento de casos en Santa Fe, Martorano recibe a Jatón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El encuentro está previsto a las 12, en la sede del Ministerio de Salud.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, se reunirá este miércoles con el intendente de la capital provincial, Emilio Jatón, para analizar juntos la complicada situación de la ciudad por el aumento sostenido de casos de Covid-19. Este martes, se informaron 277 contagios, la cifra más alta desde el 30 de noviembre pasado. El encuentro será a las 12, en la sede de la cartera sanitaria.

En distintas declaraciones, Martorano viene manifestando su preocupación por Santa Fe, no solo por los pacientes Covid, sino también por la ocupación de camas críticas de víctimas de accidentes de tránsito: “Tenemos momentos complicados que se están sosteniendo porque no sólo es el covid. La accidentología ocupa muchas camas de terapia y nos preocupa tremendamente. De manera tal que cuando hay casos covid, no hay camas”, dijo este martes.

Es por esto que uno de los temas que seguramente discutirán es la posibilidad de restringir la circulación nocturna, además de ejercer un mayor control sobre las playas.

De todos modos, por el momento la ministra descartó que esté en estudio que otras ciudades retrocedan de fase, como se dispuso en Tostado.