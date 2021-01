Villarreal, tajante: "El socio de Unión tiene que hablar... ¡están saqueando el club!"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le pide al presidente que renuncie "porque esto ya es un escándalo". Exige que los fiscales del MPA y Delitos Complejos intervengan en la llamada "Causa Spahn". Y afirma: "Resulta que ahora le debemos al hijo, a la hija y al hermano".

Luego de lo que fue el informe final de la Comisión Auditora, aprobada y constituida por decisión de los socios del Club Atlético Unión en el marco de una Asamblea, el ex candidato a presidente en la entidad tatengue y principal opositor a la llamada Administración Spahn, el periodista y empresario Rodrigo Villarreal, reapareció públicamente (hizo un paso al costado en Triunfo Tatengue impulsando la figura de Leo Simonutti) con durísimos conceptos en la FM 96.7, la radio del fútbol en Santa Fe. Como se recordará la Comisión Auditora, cuyo informe final fue elevado a la CD, al MPA y a Personas Jurídicas, concluyó que no lograron documentar ni justificar los 5.5 millones de dólares que dice haber aportado el actual presidente.

"Ahora nos encontramos con que hubo 183 retiros de fondos en los últimos años, una cifra de acuerdo al dólar si vos vas viendo en los retiros que están bien especificados que supera los seis millones y medio de dólares. Esto arranca desde el 2010 hasta no sabemos dónde, porque hay ventas que se aprobaron", arrancó diciendo Villarreal.

-El propio Spahn reconoció en nota al colega Nico García que había retirado plata del club en medio de la pandemia...

-Así es, ahora lo reconoció hace poco tiempo. Esta comisión auditora hizo un trabajo muy minucioso y yo creo que una vez que entre al MPA, espero, realmente la verdad...aunque es pedirle peras al olmo. Espero que delitos complejos que son los que están investigando, hicieron allanamientos, hicieron todo un circo directamente para que pase un año y cuatro meses de nada, absolutamente nada. Tienen la auditoria presentada por esta comisión y esas seis personas que estuvieron peleando realmente el peso. Estuvieron todo el tiempo trabajando en esto y digo que es una tomada de pelo también no solamente de la comisión directiva actual, sino también de la anterior porque fueron parte, sino también de Delitos Complejos que es un órgano que tendría que estar investigando. Además, ya tienen en su poder Mariela Jiménez y la doctora Urquiza el 80 por ciento de la auditoria de oficial que ellas pidieron. O sea la del perito oficial de la Corte.

-La Comisión Auditora, en la figura del CPN Lovaisa, concluyó que "la contabilidad de Unión se parece a un quiosco de La Salada..."

-Es todo verbal, te muestran un papel de cuáles son los otros aportantes de un millón de pesos en una reunión ultrasecreta que parece una cofradía. Te citan a las agrupaciones y les muestran un papel; bah un papel, digamos, como si fuera un papel. Ni siquiera un Excel, un papel con una lista, digamos, de aportantes donde hay personas que estuvieron en la comisión directiva anterior y actuales. Pero después te enterás también de que hubo retiro de fondos por los pases de... y miren dónde tenemos que remontarnos: el "Flaco" Quiroga, Barisone, Malcorra. Entonces digo ¿qué me queda pensar por Soldano?... ¿qué me queda pensar por la gente que se va?.

-¿Hubo retiro de fondos en esas transferencias?

-Sí, en la gente de aquel momento.

-¿En los pases de Malcorra y Barisone estás hablando?

-Estamos hablando de eso, justamente. Pero después de eso debe haber habido por lo menos veinte trasferencias más. ¡Calculemos mucho más!. Se fueron con el pase en su poder, o sea... ¿qué tengo que pensar?. Yo soy mal pensado, directamente. Es imposible pensar bien. Yo le pido al presidente Luis Spahn que renuncie. Le pido al presidente Luis Spahn que renuncie porque esto es más que un escándalo, es una tomada de pelo. Insisto, ya tienen demasiados papeles y documentación las doctoras Jiménez y Urquiza (N.de R.: fiscales del MPA) para actuar.

-¿Cuál es tu mensaje al hincha y socio de Unión en este momento?

-Que Unión es la casa de todos los tatengues, no es una empresa de Spahn, no se puede manejar como un bazar, como un "1,2, 3"... no es una juguetería. La indignación cuando recibo el informe de la auditoría es pensar en la cantidad de horas, computadoras, papeles, preguntas, buscar información, presentar notas en el club; o sea, un desgaste tremendo y ad honorem. Pensando en el tatengue y que esta gente te tome el pelo. Yo no hablo como agrupación "Triunfo Tatengue"... yo hablo como Rodrigo Villarreal. Es una vergüenza, es un escándalo. Que renuncie Spahn, porque a medida que vayan surgiendo más papeles, más documentación, va a hacer más escandaloso todavía.

-Hablando de la agrupación, ayer presentaron un protocolo para la Asamblea...

-Se tiene que activar ya la asamblea, vamos a hacer una presentación formal, con nota en el Club, en IGJ, en la Secretaria de Justicia que depende justamente el organismo de Personas Jurídicas y también en la Municipalidad. Presentamos un protocolo para que por lo menos haya 330 personas. Vamos a empezar a trabajar en esto porque necesitamos asamblea. Una vez le pregunté a Luis (Spahn): "¿Presidente por qué le debemos a su hijo, a su hija y a su hermano?... ¿Son socios?". Adivinen lo que me respondió... que "no" y después sí los hizo socios de Unión. Aparte esa contradicción constante: se le sigue debiendo al hijo, a la hija y al hermano; ¿no había absorbido las acreencias él?.

-Spahn fue votado por el 65 por ciento de los socios. Cuando vos pedís que renuncie el presidente, ¿apuntás solamente a la figura de Spahn y no al resto de la comisión directiva?. Es decir ¿estás pidiendo un paso al costado del presidente y que siga gobernando el resto de la conducción?

-Yo apunto directamente digamos al acreedor, yo apunto al presunto acreedor. Ahora lo dice muy bien el estatuto, y lo dice muy bien el informe de la Auditoria, son responsables con su patrimonio el resto de los dirigentes también…

-¿Tiene alguna info del próximo Balance de Unión?

-¿Se acuerdan del personaje "Dibu"?, está totalmente dibujado. Hay que revisar quiénes fueron los revisores externos digamos, o sea los contadores externos que le firmaron. La contadora es de la empresa de él. ¡Estamos en una Pyme, en una de las tantas que tiene Spahn!.

-Spahn dijo que el próximo balance de Unión "será la envidia de todo el fútbol argentino"...

-Sí, la envidia diciendo "estoy esperando que me paguen el pase, la plata que nos deben por Yeimar para hacer la tribuna y estoy esperando el predio". Yo pensaba que por lo menos para el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, nos iba a regalar el predio. Las opciones de predios se cayeron porque no hay plata. Explícame qué significa cobrar un dólar a 80 pesos, ¿Qué dólar le pagan a Spahn? Las transacciones que él dice son en dólares, ahora va a cobrar por Britez 350 mil dólares, ¿Qué significa pagar a 80 pesos el dólar?. En la misma entrevista que le da a Nico García dice "lo que pasa que las contingencias de este país y la pandemia, y que vamos a ver cómo está la economía el año que viene y el dólar a 80". ¿Qué dólar a 80?; o sea no te pagan en dólares, te pagan en pesos y te lo pagan a 80.

"Spahn es un cara de piedra que miente constantemente"

-¿Por qué te corrés de "Triunfo Tatengue"?

-Porque la agrupación tiene vuelo propio; yo hablo ya como periodista directamente y como socio. La agrupación tiene su conformación, su equipo, sus comisiones, su nuevo presidente, que va a ser nuestro candidato a presidente en el 2022 y es Leonardo Simonutti.

-¿Tu estilo frontal puede ser "pianta-votos"?

-Hay veces que hay que dar un paso al costado. Yo soy así, soy visceral, ya he tenido conversaciones con muchísima gente que me ha dicho "che mirá no te voté porque hiciste una cuestión muy personal con Spahn". No tengo nada personal con Spahn...La realidad es que Spahn es esto y ahora se están dando cuenta. Son empleados los miembros de comisión directiva, porque aparte amagan a renunciar, boquean por afuera y dicen "no estoy contento con lo que está pasando". Hay uno que no va más.

-¿No te preocupa que te tilden de "golpista" por pedirle la renuncia al presidente?

-Le pediría al socio que me trata de golpista, que primero se haga socio pleno, porque hay mucha gente que no se da cuenta que por 80 pesos no tiene voz ni voto en una asamblea. No puede ir a votar. Si quieren yo me abro, pero tienen que empezar a hablar. El socio de Unión tiene que empezar a hablar, no puede naturalizar más esto. Están saqueando el club y lo estamos mirando por televisión.

-¿Pensás que lo puede afectar a Spahn tu opinión?

- Es un cara de piedra que miente constantemente. Se me cagó de risa en la cara cuando yo dije que podíamos recaudar 500 millones de pesos el año que viene (o sea esto era 2019 para el 2020) y recaudó más; fueron mayores los ingresos. Ahora, de paso, le entran 900 mil dólares por el nuevo acuerdo de la televisación.