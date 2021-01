Dakar 2021: el bonaerense Andújar gana la cuarta etapa en cuatris

Los pilotos argentinos confirmaron este miércoles su dominio en la división cuatriciclos del Rally Dakar 2021: el bonaerense Manuel Andújar se impuso en la cuarta etapa y el cordobés Nicolás Cavigliasso, segundo en ese parcial, saltó a la punta de la clasificación general con nueve segundos de ventaja sobre el francés Alexandre Giroud, quien completó el podio tras desandar los 813 kilómetros del tramo por el desierto de Arabia Saudita.



Andújar, a bordo de un Yamaha 700, logró la primera victoria de su historial en el rally, que disputa consecutivamente desde 2018, al unir en 3 horas, 29 minutos y 13 segundos las ciudades de Wadi Ad-Dawasir y Riyadh.



