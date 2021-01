https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 06.01.2021 - Última actualización - 13:26

13:23

El nacido en Simoca lo volvió a hacer: en la Copa Maradona, gol "maradoniano" de Luis Miguel Rodríguez: gambeta, apilada y vaselina. A los 36 años podría terminar como goleador del fútbol argentino. ¿La bomba?: podría estar jugando sus dos últimos partidos en Colón.

Otro golazo de Luis Miguel Rodríguez El Jardín de la Re-Pulga El nacido en Simoca lo volvió a hacer: en la Copa Maradona, gol "maradoniano" de Luis Miguel Rodríguez: gambeta, apilada y vaselina. A los 36 años podría terminar como goleador del fútbol argentino. ¿La bomba?: podría estar jugando sus dos últimos partidos en Colón. El nacido en Simoca lo volvió a hacer: en la Copa Maradona, gol "maradoniano" de Luis Miguel Rodríguez: gambeta, apilada y vaselina. A los 36 años podría terminar como goleador del fútbol argentino. ¿La bomba?: podría estar jugando sus dos últimos partidos en Colón.

Hay algo de amateur en el fútbol argentino: al jugarse sin gente, sin ruido, sin redoblantes, sin aliento ni griterío..."te aseguro que se escucha todo". Es decir, es tan vacío el fútbol en tiempos de Covid-19 que en eso se parece a un "picado" de potrero. Todo esto viene a cuento porque uno de los pocos privilegiados que estuvo anoche en el José Fierro contó una anécdota imperdible a El Litoral.

"Cuando el "Pulga" empezó a gambetear, antes del golazo, no volaba una mosca. Se escuchaba el silencio adentro de la cancha, aunque parezca mentira. En ese instante, cuando el "Pulga" se la pica a Christian Lucchetti (con quien compartió batallas jugando juntos en esa cancha para Atlético Tucumán), el "Laucha" sólo atinó a decir "Nooo...qué hijo de puta", mientras la pelota le caía arriba de su cabeza con forma de golazo". Se escuchó clarito", fue el relato de ese testigo privilegiado a este diario.

Con más de 300 partidos con esa camiseta, ascensos, chapa de goleador, capitán, ídolo y "de todo un poco", el nacido en Simoca lo volvió a hacer anoche en el José Fierro. Contra cualquier otro rival del mundo, el "Pulga" lo hubiera gritado con alma y vida. Los goles se gritan y los golazos, además de gritarse, se gozan. No hizo ni una cosa ni la otra. No lo gritó, no lo disfrutó y sólo atinó a juntar sus manos en señal de disculpas a los cientos de miles de tucumanos que lo miraban por tele.

Es increíble, porque a una fecha del final de la etapa de emparejamiento (después quedarán las finales) de la Copa Diego Armando Maradona y a los 36 años, el "Pulga" terminar como máximo artillero de este especial campeonato en modo Covid-19. Le lleva con seis gritos un gol a los que vienen atrás con cinco: "Wanchope" Ábila, Chávez, Galoppo y Vecchio (no juega contra Lanús por lesión). La otra rareza, en caso de darse, es que se consagraría goleador con mayoría de golazos. La verdad, uno más lindo que el otro.

¿Qué será de la vida del "Pulga" después de Talleres este domingo y del jueves en Patronato por Copa Argentina?: a la respuesta sólo la tienen Luis Miguel, la pelota y su almohada. La pregunta no es caprichosa, más allá de la simpática frase de ayer de Walter Rodríguez, su hermano: "No veo imposible que quiera seguir en Colón".

En pandemia, hubo una charla frontal, sincera y de mucha buen leche del "Barba" Domínguez con el "Pulga" Rodríguez. Palabras más, palabras menos, ED le explicaba su idea táctica, ese ADN de equipo físico y jugadores rápidos. En líneas generales, era un telegrama de pre-aviso para arrancar en el banco de relevos. Lejos de enojarse, PR10 tomó el mensaje con rebeldía positiva en los dos frentes: para adentro, si bien a nadie le gusta ser suplente, le cayó bien que el "Barba" le fue de frente; para afuera, se preparó con todo para "reinventarse". Así arrancó su mejor versión, "Bochinesca", tocando pocas pelotas pero transformando balones normales en golazos. Desde el casi "no grito" en Florencio Varela (la agarró mordida y entró igual) al "NO LO GRITO" de anoche en su casa tucumana. En el medio, vaselina al "Oso", fierrazo en el Gasómetro y misil a Banfield.

Ese profesionalismo de agachar la cabeza y pensar en el grupo; esa actitud de reducir de manera considerable su contrato tuvieron un premio merecido: "Mire Pulga, hagamos una cosa, si bien el contrato es hasta junio, si consigue algo superador para usted, váyase cuando quiera". Palabras más, palabras menos éso le dijo y le prometió Vignatti a PR10. Es decir, "Pulga" es libre de irse donde quiera después de ir a la cancha de Patronato el jueves que viene por Copa Argentina. No importa que esté firmado hasta junio.

Su agente FIFA, el muy hábil Roberto San Juan (hoy distanciado de Vignatti a pesar de los buenos fichajes y exitosos negocios del pasado: "Fatu" Broun, Alan Ruiz y hasta el propio "Pulga"), sabe que le lloverán ofertas. Se dice, por ejemplo, una millonaria de Qatar, algo de Bolivia y dos de México. Crack, goleador y con el pase en la mano, sale como piña.

Si así se diera y estos fueron los últimos dos partidos (Talleres y Copa Argentina contra Cipolletti) del "Pulga" con la sangre y luto, la receta para los hinchas de Colón en Santa Fe será una sola frente al Tele: "Vermut con papas fritas y good show" (gracias Tato). Allá en Simoca será empanadas y vino en jarra...una guitarra, bombo y violín.

El "2" que quiere Colón es Goltz

Si bien falta una fecha para que termine la llamada Zona Campeonato y le queda un partido más por Copa Argentina, el "Barba" y los dirigentes piensan en el Colón que se viene para la nueva competencia. En principio, Colón buscará un "2", un volante y un punta por afuera. El zaguero que quiere ED se llama Palo Goltz, una de las figuras del Gimnasia de Maradona.