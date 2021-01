https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 06.01.2021 - Última actualización - 16:28

16:22

Los ministros de Salud del país coincidieron en observar "una falta significativa del cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2 lo que puede propiciar el adelanto de una segunda ola", expresaron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Ministros de Salud de las provincias Preocupación por el incremento de los casos y por el comportamiento social Los ministros de Salud del país coincidieron en observar "una falta significativa del cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2 lo que puede propiciar el adelanto de una segunda ola", expresaron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Los ministros de Salud del país coincidieron en observar "una falta significativa del cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2 lo que puede propiciar el adelanto de una segunda ola", expresaron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

"Estamos preocupados por el tremendo cambio de actitud de la gente", dijo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en el encuentro de hoy del Cofesa, que tuvo como eje la evolución de la pandemia de Covid-19 y las medidas a adoptar.

"Empezamos a pagar el costo de esta conducta asociada con una percepción de que esto ya pasó. Primero se infectan los jóvenes, transmiten el virus a otros y empezamos con las internaciones", advirtió.

Ginés agregó que las "fiestas clandestinas son un espacio de transmisión terrible que hacen que la lucha sea en vano" y que "la gente se tomó vacaciones, el virus no".

Respecto de la vacunación contra el coronavirus, indicó que "hubo un gran esfuerzo del Gobierno para lograr tener vacunas y ser uno de los primeros países en el mundo que comience a vacunar", y agregó que "hay una enorme carencia mundial de vacunas, incluso en los países centrales".

En el marco del COFESA nos reunimos con las autoridades sanitarias de todo el país.



Nuestra prioridad es cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas y poder darles la atención necesaria.



Necesitamos que te sigas cuidando y que no relajes las medidas de prevención. pic.twitter.com/0eoiDMaI7a — Gines González García (@ginesggarcia) January 5, 2021

También comentó que hubo "una recepción extraordinaria por parte de los que recibieron la vacuna", y adelantó que a finales de esta semana las jurisdicciones recibirán la segunda remesa para completar la entrega de las 300.000 dosis del primer componente de la Sputnik V.

Ginés, por último, motivó a sus pares provinciales a continuar con los testeos masivos, la vigilancia epidemiológica y solicitar los insumos necesarios para hacer posible estas acciones.

Nuevo equipamiento para el Malbrán

El Instituto Anlis-Malbrán incorporó un nuevo equipamiento para hacer estudios genómicos a gran escala del SARS-CoV-2, que es único en la región y que permitirá identificar "en tiempo real" variantes del virus y analizar si hay mayor o menor transmisibilidad o severidad y la respuesta de las vacunas.

El equipamiento adquirido por el Ministerio de Salud para el Anlis-Malbrán se llama CovidSeq -producido por la empresa Illumina- e incluye una plataforma robótica, un equipo de secuenciación de nueva generación con alta capacidad de generación de secuencias y una infraestructura informática para estudios de epidemiología genómica, metagenómica e inteligencia artificial a gran escala.

"Necesitábamos un equipamiento que permitiese generar un gran número de secuencias en un tiempo corto porque si tardás mucho en obtener el reporte, la información pierde valor. Este nuevo equipo va a permitir trabajar en tiempo real. Ocurre la infección en el individuo y nosotros podemos inmediatamente saber la secuenciación", dijo a Télam Claudia Perandones, directora científico técnica del Instituto.

"Tenemos en el Anlis dos equipos de secuenciación, pero con ellos podemos hacer alrededor de 400 genomas por semana. El CovidSeq nos va a permitir secuenciar a una gran escala porque te permite hacer hasta 3.000 genomas en 24 horas", precisó.

La secuenciación del genoma fue lo que se utilizó para encontrar en Argentina una cepa con la variante de Río de Janeiro (Brasil), que informó el Malbrán.

"Lo que encontramos confirma que para identificar las variantes del SARS-CoV 2 se necesita una secuenciación genómica completa. La variante de Río de Janeiro encontrada tiene sólo una mutación que afecta la espícula viral y las demás, las otras cinco, corresponden a otras regiones del genoma del virus", explicó Perandones.

Entre Ríos: turismo en suspenso

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, alertó que en la provincia la situación epidemiológica "tiende a complicarse" y que "está en riesgo la temporada turística" debido a que "una franja de la sociedad no toma las normas de distanciamiento ni cumple con las medidas de autocuidado y control" porque "se producen aglomeraciones absolutamente innecesarias"

Así lo aseguró a Télam el Gobernador, luego de participar en Casa Rosada de la firma de un convenio por obras hídricas junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros Gabriel Katopodis, de Obras Públicas y Eduardo 'Wado' de Pedro, de Interior.

"Todo esto pone en riesgo la temporada turística que viene muy bien. Estamos conversando con los intendentes para que cada intendencia vaya tomando las medidas que considere necesarias. Es muy heterogénea la distribución demográfica en Entre Ríos y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones", sostuvo Bordet.

El mandatario adelantó que durante la reunión con los funcionarios nacionales planteó que se otorgue mayor apoyo de fuerzas federales para "ir teniendo un ordenamiento que nos permita sortear con éxito la pandemia".

El gobernador aseguró también que su administración estará "en sintonía" con las medidas sanitarias que resuelva el Gobierno Nacional, tal como lo han hecho "siempre".

Y agregó: "Dejamos a criterio de cada intendente el control epidemiológico en las ciudades y van a tener todo el apoyo del Gobierno provincial tanto en recursos humanos para ser aplicados como también del Gobierno Nacional".

Precisó que hay ciudades entrerrianas que ya están aplicando restricciones para circular durante la madrugada, aunque advirtió que "no todas las ciudades tienen la misma situación epidemiológica" por lo que "no hay que generalizar ni tomar medidas que quizás sean muy duras donde no hay problemas".

Al igual que lo remarcara el presidente Alberto Fernández esta semana, Bordet aseguró a esta agencia que en su provincia son los "jóvenes" los que representan el mayor problema desde el punto de vista epidemiológico.