Miércoles 06.01.2021

18:01

Declaraciones de la ministra de Salud

Martorano: "No habrá nuevas restricciones, pero sí habrá que limitar la circulación social"

Lo adelantó minutos después de concluida la reunión entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores. No confirmó el “toque de queda sanitario” en la provincia, pero dijo que la única forma de evitar mutaciones del virus y morigerar la segunda ola es reduciendo la circulación de gente. Pidió empatía social para cuidar el sistema de salud.

Poco después de terminada la reunión por videoconferencia entre el presidente Alberto Férnandez y los gobernadores de todo el país, la Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, hizo declaraciones en alusión a lo que se viene: la segunda ola de contagios en el país y Santa Fe, el aumento de contagios y la vacunación. Respecto de las conclusiones finales del encuentro, la titular de la cartera sanitaria adelantó: “No habrá nuevas restricciones, pero sí hay que limitar la circulación”. No confirmó el “toque de queda sanitario”, pero es una posibilidad cada vez más fuerte de que ocurra.

“Para disminuir la posibilidad de mutación de virus y el aumento de la contagiosidad, y de alguna manera aplanar la segunda ola, algún modo de disminución de la circulación es la medida que se tomará de aquí en más”, agregó en otro tramo de sus declaraciones a las que accedió El Litoral.



¿Por qué es clave disminuir la cantidad de personas circulando “Porque al disminuir la circulación social, se disminuye la circulación de virus, y con ello, las posibilidades de que éste mute. Lo que nos va a proteger es limitar la circulación: el cómo es lo que aún se evalúa, pero seguramente vamos a disminuir los horarios de circulación tanto vehicular como peatonal”, dijo.



Habló de un “consenso a nivel nacional” respecto de un “aumento significativo de casos” en todo el país tras las fiestas de fin de año y con el comienzo del verano. “Por esto, ya se está pensando en que estamos ante una segunda ola. Aumentar el nivel de cuidados individuales será algo clave. ¿Por qué? Porque todo el sistema de salud necesita de esta empatía social para poder enfrentar una segunda ola de contagios”, enfatizó la ministra.



Vacunación



Pero además, recordó que el inicio de la segunda ola “ocurre en un momento histórico, que es la vacunación: la luz de esperanza (que es la vacunación contra el COvid-19), ya está en marcha. Es muy importante que aquellas personas que están en condiciones de vacunarse lo hagan, porque debemos generar un porcentaje de inmunización social alto”



Debemos dejar bien en claro -subrayó Martorano- que la vacuna cubre todas las cepas que están circulando en estos momentos. Y cuando hablamos de mutaciones del virus (Sars-Cov-2) es importante aclarar que a mayor nivel de contagios, a mayor transmisión y sociabilización, hay más posibilidades de que el virus mute, porque muta intentando sobrevivir”.



El verano puede vivirse “sin miedos pero con mucho, mucho respeto: barbijo bien colocado, distanciamiento de dos metros, alcohol el gel o lavado de manos permanente. La vida tal como la conocimos ha tenido cambios. Hay que tener empatía social con los profesionales de la salud. Las dosis están aseguradas”, cerró la médica neonatóloga.