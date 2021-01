Ya están a la venta las pruebas caseras para detectar el Covid-19

En Amazon ya se encuentra a la venta la prueba casera para detectar Covid-19.

Puede usarse tanto en pacientes asintomáticos como sintomáticos. Su valor es de 110 dólares y su uso de emergencia fue autorizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

@DxTerityInc has expanded its COVID-19 saliva-based at-home testing program so individuals can now buy a single kit on @Amazon. Read more: https://t.co/SQQJ1vHfSe #testathome #pcrtest